Tecnológica uruguaya creó un simulador para practicar RCP, liberó su uso y podrá utilizarse en el Aeropuerto de Carrasco

La startup Light It nació como una empresa de desarrollo de software genérica, pero durante la pandemia su foco cambió y puso la salud en el centro de su negocio.

La firma basada en Estados Unidos fue cofundada por los uruguayos Alan Brande, Javier Lempert y Martín Oppenheimer logró que sus soluciones de innovación en salud cruzaran la puerta de los hospitales con dispositivos que ayudan al control de enfermedades y ahora también con un nuevo desarrollo abierto a toda la solución.

Light-it creó OpenCPR: un simulador gamificado con el que cualquier persona aprende RCP (reanimación cardiopulmonar) solo con las manos, en pocos minutos y sin necesidad de un instructor.

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Además la startup liberó su código fuente haciéndolo abierto y gratuito. Esto permite que con un maniquí, un sensor, un Arduino y una pantalla, cualquier organización puede armar su propio simulador.

“Una herramienta que enseña a salvar vidas debería ser accesible”, señaló Alan Brande, CEO de Light-it. “Muchas veces, la persona que está al lado es la única que puede actuar. Con OpenCPR y hardware fácil de conseguir, una escuela, una terminal o un centro comercial puede tener un simulador donde cualquiera practique unos minutos mientras espera o pasa por ahí”, explicó.

Su innovación parte de la premisa de que la mayoría de los paros cardíacos ocurre fuera de un hospital, y en esos primeros minutos, la diferencia la hace quienes están alrededor.

En este sentido, indicadores de la American Heart Association indican que por cada minuto sin RCP, la probabilidad de sobrevivir cae alrededor de un 10% y cuando un testigo inicia la RCP de inmediato, las chances de sobrevivir se duplican o triplican.

Sin embargo, la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de practicar y es en este punto en el que el simulador creado por la startup uruguaya puede hacer la diferencia.

El desarrollo del simulador y su presencia en el Aeropuerto de Carrasco

OpenCPR fue desarrollado por los equipos de Light-it en Uruguay y Argentina, junto a Helpers, una ONG que capacita voluntarios para responder en emergencias.

La innovación lanzada este año se testeó en conferencias y en organizaciones públicas y privadas. Ahora, con el código liberado, puede replicarse en cualquier ciudad de la región y del mundo.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco será la primera organización en incorporar este simulador a través de su equipo de Experiencia al Viajero. La inauguración tendrá lugar este lunes 26 de octubre en la sala de embarque donde se instalará con el objetivo de que “los pasajeros aprovechen la espera para aprender a salvar una vida”, informó la startup en un comunicado al que accedió Café y Negocios.

¿Cómo funciona?

El simulador fue pensado como un juego en el que el participante debe entrenar la maniobra de RCP. Un sensor dentro del maniquí registra cada compresión, mientras que La pantalla guía a la persona para que comprima entre 100 y 120 veces por minuto, al ritmo de canciones que ya conoce, y le indica en tiempo real si lo está haciendo bien. Al terminar, cada participante recibe su puntaje por correo electrónico. El formato de juego invita a practicar y a volver a intentarlo.

Por su implementación sencilla desde Light it alientan que se instale en aeropuertos, municipios, estaciones de transporte y parques; escuelas y universidades; organizaciones sin fines de lucro que capacitan en RCP; vestíbulos y salas de espera de hospitales y clínicas; bibliotecas y centros comunitarios; y empresas que quieren sumar práctica a sus programas de seguridad laboral y desfibriladores (DEA). “Las organizaciones pueden solicitar el código de OpenCPR desde hoy”, destacó la firma.