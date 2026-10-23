Jetmar adquirió la tercera parte de la agencia de viajes Toque & Toque: la estrategia detrás de la operación

La agencia de viajes uruguaya Jetmar, parte del holding 5M Travel Group, adquirió recientemente participación accionaria en Toque & Toque . La compañía, fundada por los uruguayos Gustavo Welker y Gastón Freigedo, se especializa en viajes grupales e individuales a Asia y África. Actualmente, alrededor de 1.000 personas viajan a través de ella cada año.

A partir de esta asociación, Jetmar incorpora los viajes de Toque & Toque a su oferta y los pone a disposición en sus 15 sucursales y canales digitales . Toque & Toque, por su parte, mantiene su marca, su equipo, su sede en Uruguay y la conducción de sus viajes, mientras sus clientes acceden a la oferta completa de Jetmar.

Según revelaron en diálogo con Café y Negocios Alejandro Esperanza, CEO de Jetmar y Gustavo Welker, fundador de Toque & Toque, la oportunidad surgió cuando Esperanza se sumó a 5M Travel Group como Chief Operating Officer (COO), donde uno de sus objetivos era ayudar al grupo para prepararse para la próxima década.

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“El diagnóstico rápido que hice en el grupo era que con la amenaza de la IA, una de las cosas que no iba a desaparecer era lo que no se podía comprar en booking o en plataformas. Y ahí entra todo el mundo de los viajes en grupo”, sostuvo Esperanza.

Toque & Toque, en tanto, se encontraba en un momento en el que buscaba seguir creciendo y llegar a nuevos segmentos de clientes.

“Con Jetmar vimos la posibilidad de llegar con nuestros viajes a mucha más gente con el respaldo de la agencia”, sostuvo su fundador.

A partir de los primeros acercamientos, ambas partes identificaron la posibilidad de trabajar en conjunto y comenzaron a conversar sobre distintas modalidades de colaboración, desde un acuerdo de partnership hasta una relación como proveedores. Finalmente, tras un año y medio de intercambio, el acuerdo quedó estructurado como una sociedad operativa y comercial con respaldo societario. Como parte de la operación, Jetmar adquirió un tercio de Toque & Toque.

“No queremos cambiar nada de la esencia de Toque & Toque, no es una integración, es una sociedad operativa y comercial que tiene un respaldo societario. El compromiso nuestro es la distribución del producto Toque & Toque a todos los clientes de Jetmar y de alguna manera a todo Uruguay”, sostuvo Esperanza.

Para los clientes, el cambio se traduce principalmente en un mayor acceso a la oferta de viajes de Toque & Toque a través de los canales de Jetmar. De esta forma, quienes habitualmente compran en Jetmar podrán consultar a sus asesores sobre los viajes de Toque & Toque. La asociación también permite comprar los productos de la agencia con las formas de pago de Jetmar, y utilizas beneficios como las millas Itaú.

Por su parte, Welker explicó que la asociación le abrió a la agencia oportunidades de profesionalización e integración comercial.

En ese sentido, señaló que se mantuvo la operativa y la toma de decisiones vinculadas a los aspectos esenciales del producto, mientras se profesionalizó el área financiera y la integración de la gestión de ventas.

En cuanto a los objetivos comerciales, ambos ejecutivos señalaron que la prioridad no está definida exclusivamente por una meta numérica, sino por ampliar el acceso a este tipo de experiencias entre todos los uruguayos.

De cara al futuro, Esperanza adelantó que actualmente no hay otra adquisición en la mira del grupo y que la búsqueda de oportunidades está condicionada por el valor que puedan aportar a la oferta existente.

“No vemos en el mercado empresas que agreguen valor a lo que ya tenemos de oferta. No vamos a comprar empresas que hacen lo mismo que nosotros para ganar volumen”, sostuvo.

La actualidad de Toque & Toque

Toque & Toque trabaja actualmente con cuatro unidades de negocio: universitarios, expediciones para menores de 45 años, expediciones para mayores de 45 y “Tu Toque”, su segmento más reciente que permite contratar la experiencia de las expediciones de forma individual, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Según detalló Welker, los universitarios y las expediciones son las unidades que concentran mayor dinamismo, mientras que “Tu Toque” representa entre 5% y 7% de las operaciones.

Con viajes universitarios que reúnen grupos masivos de estudiantes de distintas carreras y expediciones que trabajan con grupos de entre 25 y 30 personas, viajan actualmente unas 1.000 personas al año a través de la agencia.

Las diferentes propuestas apuntan a priorizar la experiencia local y el contacto con los destinos, con viajes de entre 20 y 30 días y tickets que rondan los US$5000. Además, en el caso de los universitarios, cuentan con un sistema de rifas para financiar el viaje.

Actualmente, el equipo está integrado por 25 personas y la estrategia hacia adelante apunta principalmente a crecer a partir del segmento universitario.

Hoy, según el fundador, unas 500 personas de la Facultad de Medicina realizan estos viajes al año, mientras que otras 200 corresponden a estudiantes de distintas facultades. Esto trae consigo el desafío y la oportunidad de ampliar ese universo hacia otras instituciones que todavía no cuentan con una cultura de viajes de este tipo.