Un hotel de lujo, caminos off road y una pick-up icónica: la alianza que promete experiencias únicas en Uruguay

Consolidando su presencia en el mercado, Mitsubishi Motors Uruguay firmó una alianza estratégica con La Baguala , un hotel de campo y chacras residenciales especializado en ofrecer experiencias de lujo y contacto directo con la naturaleza.

El acuerdo no solo representa la unión de dos marcas de prestigio, sino que también tiene por objetivo enriquecer la propuesta de valor para los clientes a través de eventos exclusivos y actividades inmersivas . En este marco, Mitsubishi se convierte en sponsor de las iniciativas que La Baguala llevará adelante durante este año.

Entre las activaciones previstas se incluyen catas, almuerzos con chefs invitados, jornadas de test drives y actividades al aire libre, en las que la marca de vehículos exhibirá su propuesta de unidades Doble Cabina así como las SUV premium de la marca (Eclipse Cross y Outlander).

“La Baguala representa un espacio único, que ofrece a nuestros clientes una experiencia inigualable. Creemos firmemente que el contacto con la naturaleza y los caminos del establecimiento, invitan a poner a toda prueba las capacidades de la New L200, que tiene el mejor sistema de tracción integral del mercado en un entorno off road único”, señaló Martín Mesa, gerente comercial de Santa Rosa, representante local de la marca.

En la misma línea, Tomás Bameule, director de La Baguala, expresó: “Este acuerdo nos enorgullece porque nos ayuda a seguir aumentando nuestra propuesta de valor a todos nuestros clientes, con una marca de primer nivel como Mitsubishi”.

La primera iniciativa es un Test Drive Experience, que se llevará a cabo en primavera, momento especial para disfrutar de la naturaleza y el entorno de La Baguala. Los participantes no solo podrán probar la potencia y las características de la Mitsubishi New L200, sino también disfrutar una noche de alojamiento en el hotel.

La alianza contempla además una propuesta especial para quienes estén interesados en las chacras de La Baguala. Podrán recorrer el predio en una Mitsubishi New L200 y acceder a beneficios exclusivos en caso de concretar la compra. A su vez, quienes adquieran un vehículo Mitsubishi durante octubre y noviembre recibirán como obsequio una estadía en el hotel de La Baguala.

Sobre Mitsubishi Motors Uruguay

Con más de 150 años de trayectoria en el mercado automotor, Mitsubishi Motors cuenta con presencia histórica en Uruguay y actualmente es representada por Santa Rosa, importador y distribuidor oficial de la marca. Su portafolio incluye modelos como Eclipse Cross, Outlander y toda la línea L200.

La marca dispone de un local oficial en Galicia 957 en Montevideo, en Car One en Ruta Interbalnearia y Camino de Los Horneros, y además, está presente en toda la red de concesionarios y distribuidores oficiales a lo largo de todo el país.

Sobre La Baguala

La Baguala es un hotel de campo y desarrollo inmobiliario ubicado a orillas del Río de la Plata, a solo minutos del centro de Montevideo. Combina el encanto de una antigua estancia rural con el confort y los servicios de alta gama, en un entorno natural único.

Además del hotel y su restaurante, La Baguala impulsa un exclusivo proyecto de chacras, pensado para quienes buscan un estilo de vida en contacto con la naturaleza, sin resignar comodidad ni cercanía a la ciudad.

Tanto para los huéspedes del hotel como para los propietarios de las chacras, el establecimiento ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable, con servicios como piscina al aire libre, restaurante a la carta, spa, centro de fitness, cancha de tenis y múltiples actividades al aire libre, como ciclismo, cabalgatas y paseos.