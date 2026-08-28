Una escapada a Río de Janeiro antes del verano: la nueva promoción de JetSMART para viajar desde Montevideo

JetSMART, la aerolínea de bajo costo (ULCC) más grande y de más rápido crecimiento de Sudamérica, presenta una nueva edición de SMARTDays , su campaña de promociones especiales para que más uruguayos puedan viajar a Río de Janeiro .

La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto , con pasajes desde US$ 114 finales por tramo , incluyendo tasas e impuestos, lo que representa un descuento de hasta 50% respecto de la tarifa habitual .

Un aspecto clave de la promoción es que permite anticipar la compra de pasajes de cara al verano 2027 . La campaña contempla vuelos desde Montevideo entre el 22 de septiembre de 2026 y el 18 de marzo de 2027 , incluyendo fechas clave de la temporada y presentando más opciones para planificar vacaciones, escapadas o viajes con anticipación y a precios convenientes.

“ Río de Janeiro es uno de los destinos más elegidos por los uruguayos y de hecho la tendencia muestra que cada vez más gente busca aprovechar la gastronomía y la hospitalidad de un lugar único. Con esta nueva promoción, JetSMART hace de esta semana un momento ideal para comprar pasajes para el verano, con nuestra propuesta pensada para que más gente pueda viajar en sus vacaciones o por negocios”, explicó Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionales de la empresa.

En 2025, más de 100.470 uruguayos aterrizaron en Río durante 2025, según Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), lo que convirtió a Uruguay en el cuarto país que más visitantes aportó a la ciudad carioca; mientras que entre enero y junio de 2026, la cantidad de uruguayos que viajaron a esta ciudad ya supera los 52.960. En este contexto, los vuelos directos de JetSMRT entre Montevideo y Río de Janeiro amplían las alternativas para quienes buscan viajar a Brasil, ya sea en el verano o en cualquier otro momento del año.

Como parte de SMARTDays, los socios del programa de viajeros frecuentes AAdvantage® también podrán acceder a la promoción canjeando pasajes desde 5.000 millas por tramo. Además, tanto el vuelo de ida como el de regreso incluyen un bolso de mano de hasta 10 kg, que puede llevarse en cabina debajo del asiento. Los pasajes se encuentran disponibles en el sitio web de la empresa.

Desde el inicio de sus operaciones en el país en 2022, JetSMART Uruguay ya ha transportado a más de 500.000 pasajeros, consolidando su presencia en el mercado y ampliando las opciones de conectividad internacional desde Montevideo.