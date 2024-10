Una receta familiar de antaño que se convirtió en un emprendimiento: la historia de Naranjino

Desde hace muchísimos años la familia de Alfonso Rimbaut prepara en fiestas y ocasiones especiales una bebida que se obtiene por la fermentación natural del jugo de naranja . Cuando se casó y Mary Moraes se incorporó a la familia, su suegra fue la encargada de hacerla partícipe y enseñarle la receta. Dice la historia familiar que esta tradición llegó del tatarabuelo de Rimbaut, que emigró desde Francia . “La gente que me conocía desde niño se acordaba de que mis abuelos la hacían, entonces ya la habían probado y siempre me preguntaban”, contó a El Observador el cofundador del emprendimiento.

Pero no fue hasta que Mary se jubiló que las hijas del matrimonio empezaron a deslizarles a sus padres la idea de que convirtieran esta receta familiar en un emprendimiento . “Nuestras hijas empezaron a entusiasmarnos, ¿por qué no hacen para vender? nos decían”, recuerda Mary. Al principio el matrimonio se mostró reticente, emprender era algo muy diferente a lo que siempre habían hecho (Mary fue maestra rural y Alfonso trabaja en el campo). Sin embargo, la idea de preservar la receta los convenció.

Emprender: un camino largo y difícil que valió la pena

“Hay una gran diferencia entre hacer algo para la casa y hacer un producto para vender. Nosotros queríamos hacerlo bien y de manera seria, y eso incluía muchos trámites legales y de registro”, rememora Alfonso sobre el camino que emprendió el matrimonio en 2020. Con una pandemia de por medio, los fundadores de Naranjino se enfrentaron al desafío de encontrar una categoría en la que inscribir su producto. Como era algo nuevo e innovador no fue tarea fácil, “no pertenecía a un vino, porque no es de uva, ni era un licor, porque no tiene alcohol agregado”, detalla la cofundadora.