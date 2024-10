Uruguay fue el primer país que participó en el Festuris en el 89

¨Yo comento algo que ustedes tienen aquí que es fantástico, es la gente con sus historias. No se pierdan esto, mantengan siempre de generación en generación; por las costumbres, por como cuidar el pasto, la ganadería, porque aquí se come la mejor carne, se toma un buen vino, sea tannat o cabernet, los blancos, la ruta del queso, del dulce de leche, los olivos, con la parte del entretenimiento. Aquí estamos en un hotel casino, en Brasil no hay. Entonces el brasileño se mueve mucho por el destino seguro, por la seguridad, por el escenario bonito, por mantener este espíritu de tranquilidad, con una buena atención, con la hospitalidad típica del uruguayo, seguramente con la buena comida, con la parte deportiva. A los brasileños que quieren un poco más de calidad, que buscan algo diferente, seguramente Uruguay por el tamaño, por estas características genuinas, me parecen que son algo diferente para el consumidor brasileño¨.