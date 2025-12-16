Dólar
/ Café y Negocios / VML

VML Uruguay gana agencia del año e idea del año en los IAB MIXX y consolida su liderazgo creativo

Tras arrasar en los IAB MIXX 2025 con los principales galardones, la agencia se consolidó como la más premiada del año y referente del marketing digital en Uruguay

16 de diciembre 2025 - 12:30hs
WhatsApp Image 2025-12-16 at 11.30.38 AM

Los resultados obtenidos por VML en los IAB MIXX 2025, el certamen publicitario organizado por IAB que reconoce las mejores prácticas del marketing digital en Uruguay, consolidan a la agencia como la más premiada del año.

VML Uruguay se llevó los tres Grandes Premios del festival: Agencia del Año, Idea del Año (por segundo año consecutivo) y Anunciante del Año (TaTa). Además, obtuvo 3 Oros, 4 Platas, 3 Bronces y dos menciones especiales con campañas realizadas para sus clientes TaTa, Club Atlético Peñarol y Grupo Arcor.

Estos reconocimientos se suman a la histórica performance de la agencia en festivales internacionales durante este año. En total, VML cosechó más de 27 premios en 2025, destacándose especialmente en el Festival de Cannes, el evento más importante de la industria a nivel mundial, donde logró un León de Oro, siendo la única agencia uruguaya premiada en el festival.

También brilló en El Ojo de Iberoamérica, el premio más relevante de la industria del marketing y la publicidad en la región, donde ganó 2 Grand Prix, 7 Oros, 6 Platas y 2 Bronces. Entre los reconocimientos obtenidos en El Ojo, destacan los de Mejor Agencia, Mejor Idea, Mejor Director Creativo para Rafael Barthaburu y Mejor Anunciante para TaTa.

"Estamos muy contentos con esta performance histórica para Uruguay. Estos logros son un reflejo de nuestro liderazgo creativo y de un modelo que prioriza el talento de nuestro equipo, con una visión integrada, eficiente y con un alto componente tecnológico", expresó Valentina Moré, CEO de la agencia.

