Cada noche, en el Teatro de Verano, choripán y concurso de carnaval gratis para espectadores especiales

“Toda esta gente, te lo digo y se me eriza la piel , si no fuese por esta colaboración de Daecpu y de genta amiga como Cutcsa sería imposible que pudiesen disfrutar de estar en el Teatro de Verano del Parque Rodó ”, comentó a El Observador Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu.

Esta gestión es parte de una actitud global de Daecpu, comentó su presidente, aludiendo al Carnaval de a pie, que permite que los conjuntos que concursan se presenten en tablados en zonas del área metropolitana en donde no hay tablados en espectáculos gratuitos, pero también a la recolección de miles de alimentos que Daecpu y la Intendencia de Montevideo hacen durante la prueba de admisión, donde no se cobra entrada al Ramón Collazo pero se pide “arroz, fideos, yerba, harina, aceite… lo que se pueda donar para todas esas instituciones y la gente siempre es muy atenta y colabora”.

WhatsApp Image 2025-02-13 at 11.12.55.jpeg

Centro DIES Piccioli

Hogar Antonio Machado

Hogar Aconcagua

Hogar San Pablo

Cottolengo Don Orione Femenino

Camaleón Maldonado

Hogar Aguaribay

Hogar Trival

El Abrojo

CEIF

Fundación Pérez Scremini

Tataypy

Deportodos Colonia

ASANA

INISA

Cottolengo Don Orione Masculino

APRI

WhatsApp Image 2025-02-13 at 11.12.55 (1).jpeg

Transporte, espectáculos y cena

“Los amigos de Cutcsa van a buscarlos a todos, los traen al Ramón Collazo y al terminar los llevan de regreso, acá los ubicamos en un lindo lugar en este Teatro de Verano remodelado, con butacas cómodas para todo el mundo, ven los espectáculos obviamente sin pagar nada y además los convidamos con una hamburguesa, un chorizo al pan, lo que querían, panchos y refrescos, el helado también, queremos que tengan una noche que para ellos sea inolvidable y eso les encanta y a nosotros los carnavaleros nos da mucha satisfacción”, explicó Jaureguiverry.

Aclaró que es algo que Daecpu “siempre hizo y lo mantiene y en las medidas de las posibilidades vamos sumando instituciones y con perfil bajo, no es algo que hagamos para que se sepa, no es para figurar, yo te lo cuento porque me preguntas”, añadió.

Recordó cuando con La Bohemia, la murga de la cual fue hincha y luego pasó a ser el dueño, él iba a lugares donde mucha gente disfrutaba del carnaval también gratis, en el Centro Hospitalario Pereira Rossell o en el Hospital Luis Piñeyro Del Campo, “genta que de otra manera era imposible pudiese ver carnaval… eso te emocionaba y era tan lindo para nosotros como para ellos”.

Jaureguiverry señaló como una de las noches especiales de este año la de la concurrencia de los niños de la Fundación Pérez Scremini, “una noche soñada para ellos”.

Renée De León, funcionaria de Daecpu, coordinadora de estas actividades solidarias, añadió que este año por primera vez concurrieron al Teatro de Verano tres hogares del INAU de Maldonado, uno de Colonia, otro de Canelones y otro de San José y que los restantes son todos invitados de Montevideo, con algunas noches en las que se recibió a más de una delegación.

"Los que vienen por primera vez quedan maravillados apenas entran, imaginate cuando ven los espectáculos... se van encantados porque es una paseo precioso, aprenden mucho de carnaval y por ahí se les despierta sobre todo a los más pequeños el gusto por lo artístico", dijo Renée a El Observador.