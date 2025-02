La Margarita, la murga que sorprendió en el concurso de carnaval: quiere fracasar y critica a sus colegas

entonces casi ni nos preocupamos...

al contrario es un récord que vamos lograr...

y entonces festejar y festejar"

etapa_2_rueda_2_23_51681615d791ab16ae0bfe8357412dcf.jpg Murga La Margarita. DAECPU

Los contenidos del espectáculo, en el saludo, los distintos cuplé y la retirada, se titulan: Presentación; No lo entenderías; Deshojando la realidad; Adolescencia eterna; No entendes cómo sobreviven; Panquequeando; Vives que exigen la verdad; Mal necesario "la herencia"; y Vuelo final.

"Mi viejo qué pelotudo...

le gustó pa' perder guita...

y como herencia dejó esta cosa...

y le puso Margarita"

En varios instantes suceden alusiones que han generado polémica porque refieren “a la interna del carnaval”.

Los momentos polémicos

Según se puede ver en el siguiente enlace de YouTube desde los 28’30”, "Majo" Gardiol se refiere a Lucía Rodríguez –distinguida como “figura máxima del carnaval” en 2023 que este año, a último momento, decidió no participar cuando integraba el plantel de parodistas Los Muchachos–: menciona que tras aludirla en el show de la primera rueda ella le envió una carta (molesta por eso) y pese a eso decide volver a señalarla como “la ex de Germán Medina” y “la humorista que no tiene humor”, y finalmente dice: “No voy a decir que se le llenó el culo de papelitos”.

Otros momentos (ver a los 16’30”) son cuando menciona que hubo murgas que nunca más iban a salir en carnaval y regresan, aludiendo a La Mojigata: “Nunca más en este carnaval de mierda… y después vuelven al mismo carnaval y la recibimos divino”; y cuando (a los 35’15”) se dice que para cumplir el propósito de no pasar a la liguilla La Margarita va a usar trajes de murgas del interior.

Embed - La Margarita - Segunda etapa - Segunda rueda - Carnaval 2025

"pa' no pasar robamos esta melodía...

pa' no pasar no hacemos chistes inteligentes...

pa' no pasar no leemos el reglamento...

en realidad fue muy dificil entenderlo"

El por qué del objetivo de fracasar

“Es como que nuestro fracaso es un éxito, la idea es fracasar teniendo éxito, pero en realidad no hay manera de fracasar, porque si buscamos el fracaso y fracasamos, tenemos éxito igual”, dijo "Majo" Gardiol sobre esa inédita intención de no estar entre las mejores.

Sobre las críticas, señaló que este año la murga ha recibidos muchos elogios, “salvo de algunas personas que no lo tomaron con humor, cuando el carnaval es eso, reírse de uno mismo, del otro, de la fiesta, de este clan de bufones que somos conocidos por un mes”.

“Está bueno eso, poder jugar, divertirse, meterse con otro, no entiendo la susceptibilidad, nos metemos con gente que está en altos cargos y decimos que es falopero, pedófilo, etcétera, etcétera, etcétera, y decir que se le llenó el culo de papelitos se toma tan personal, estamos como en una sociedad muy sensible”, consideró.

Agregó que “buscar callar a otro no está bueno, no quiero volver a esos tiempos de gente que calla a otra gente… por eso tampoco me callé (…), está bueno jugar, divertirse, tirar algún palito que otro, de eso se trata el carnaval… y si me estoy burlando de mí misma y de la fiesta, dentro de la fiesta todos los actores estamos implicados”.

"No lo entenderías"

La Margarita participa en el concurso de carnaval en 1998. Majo Gardiol –solo ha integrado este conjunto– debutó en carnaval en 2016 y ese fue el único año en el que sobre el escenario coincidió con su padre Felipe, quien desde 2017 dejó de subir, ejerciendo sí desde entonces la dirección responsable del conjunto.

La Margarita, con un espectáculo titulado “No lo entenderías”, ya participó en las dos ruedas iniciales del concurso y es candidata a estar entre las 10 mejores. Si lo logra, una incógnita es cómo acomodará su espectáculo en los momentos en los que justamente expresa su anhelo de no estar en la liguilla.

En los textos participaron Raúl Castro, Maxi Xicart, Christian Font, Rafael Bentancort, Matías Soria, Matías Guastavino, María José Gardiol, Juan Madera y Agustín Fuentes (ver más adelante la ficha técnica completa).

La Margarita 1.jpg

Dónde verla en los tablados

Este fin de semana La Margarita, de las más buscadas por los programadores, incluso ya superó los 30 contratos cuando promedia el carnaval, tendrá las siguientes actuaciones:

Sábado 15

20:50 tablado Las Acacias

21:50 tablado Paso de las Duranas

22:50 tablado Almacén Cultural Macanudos

23:50 tablado Julia Arévalo

Domingo 16

21:50 tablado Flor de Maroñas

23:50 tablado Arbolito - El Tejano

La Margarita 2.jpg