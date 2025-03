Lucas Sugo: "La patada del caballo fue un golpe de mala suerte con muy buena suerte"

Tratamos de llegarle al corazón de todas las generaciones presentes, un espectáculo direccionado a la familia, no al público joven, no al público mayor, no al público infantil, a la familia y qué emocionante ver la familia reunida, celebrando en perfecta comunión, esa institución que está venida a menos, en el sentido de los cuidados. Tenemos que cuidar más la familia, con estas cosas, cuando uno ve que está la abuela con el nieto, eso simboliza mucho y es muy importante para todos nosotros.

En un momento el público te pedía La Morocha, ¿que pasó con ese tema que cantaste tantas veces?

La Morocha, la empecé a cantar el año pasado con ese ritmo de Bahía, abrasilerado, pero con esos éxitos que están en boga, la tuve que cantar como 5 veces, una cosa asombrosa. Y como uno está con esa frase de que tiene que atender al público, yo lo tomo en serio. Si la gente quiere la morocha, no quiere la rubia, quiere la morocha, y vamo' arriba.

¿Cómo te sentís luego del accidente donde tuviste que ser intervenido en la cara?

Fue un golpe de mala suerte con muy buena suerte. ¿Qué quiero decir? Que recibí una patada de un caballo. Fue inesperado. Soy un admirador del campo y vivo en campaña, he tenido los cuidados y se dio eso. Pisé un pozo me hice un esguince y me caí. Cuando me caí, el caballo me miró y dijo "bueno es contigo, servite esta, es tuya", pero gracias a dios fue una fatalidad con suerte. Fue una cirugía que arrancó de acá hasta acá (se marca en la cara) y ahora casi que ni se ve. Estoy muy contento de poder subir a los escenarios, de volver a esto que amo tanto y de poder compartir energía, buena vibra y afecto con la gente.

¿Luego del éxito del año pasado volvés a la Argentina?

Sí, este año vuelvo, este año vuelvo a uno de los escenarios más grandes, puedo decir que vuelvo a la calle Corrientes y la dejo picando ahí. Va a ser la tercera vez que ande por ahí, por eso estoy muy emocionado aparte de seguir recorriendo algunas provincias de ese hermano país, que tanto afecto me ha dado.