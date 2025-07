Así suplantan la identidad de influencers en Uruguay para robar dinero

Los atacantes exigen dineros a depositar y luego desaparecen.

La app de mensajería rival de WhatsApp es un escudo muy frecuente entre ciberatacantes para robar dinero e información.

Las tácticas para confundir en el nombre de usuario

Las cuentas falsas suelen agregar detalles mínimos al nombre para pasar desapercibidas. “Crean un usuario nuevo que tiene tu nombre y apellido, pero con algún tema ortográfico adicional, tipo un guion bajo al final”, explicó.

El engaño es más efectivo porque usan la misma foto y un nombre muy similar. “La gente se confunde”, comentó. Muchos usuarios no revisan el perfil completo antes de interactuar.

Además, Alexis contó que estas cuentas falsas lo bloquean de inmediato: “A mí me bloquean, entonces yo desde mi cuenta no puedo denunciarlos. Dependo de mis seguidores para que me avisen”.

Cuando sus seguidores lo alertan, él pide que denuncien la cuenta. Sin embargo, las páginas falsas aparecen y desaparecen rápidamente. “Duran un ratito y después pasan a otra”, describió.

Verificación: la barrera que no llega

En Instagram, donde tiene más de 97 mil seguidores, Alexis cuenta con la verificación azul. Sin embargo, en TikTok, donde posee 133 mil, no ha sido posible. “Las últimas dos veces que apliqué para verificado me dijeron que no tenía buena cantidad de visitas en mis videos”, contó.

Martinovic explicó que TikTok le exige mantener un alto nivel de visualizaciones para conceder el sello. “Según ellos, como que no estaba teniendo buena cantidad de visitas, entonces ya eso era motivo para no dármelo”, detalló.

La situación genera frustración: “Van a seguir estafando a gente en una plataforma que supone que debe ser segura”, criticó. Para él, la verificación ayudaría a diferenciar la cuenta oficial.

En Instagram, el soporte es más ágil y directo. “Me llaman por teléfono, me dicen: ‘che, están haciendo pasar por vos’, y borran al toque”, señaló. TikTok no ofrece un canal similar de ayuda personalizada.

Las estafas sobre productos digitales

A Alexis también le consta que existen ciberdelincuentes que piratean productos digitales. “Revenden cursos que valen 1.500 a 1.500 dólares, pero los venden mucho más baratos”, comentó.

Los estafadores simulan ser parte de equipos oficiales. “Decían que eran de un equipo y pedían transferencias directas”, recordó. A veces ofrecían descuentos para convencer a los seguidores más rápido.

La venta ilegal también se apoya en números de WhatsApp falsos. “El WhatsApp también tenía el número español, y eso lo hace más creíble para algunos”, contó. El creador afirmó que ha visto casos en Brasil donde usan audios clonados. “Le clonaban la voz y hablaba como esa persona, mandaba un audio para hacerlos creer sobre esto.

Cómo afecta a los seguidores y la necesidad de mayor control

Alexis reconoció que, aunque no tiene confirmación de que algún seguidor haya sido estafado, recibe constantes consultas. “Me doy cuenta de estos usuarios porque la gente me escribe”, explicó.

Los usuarios se contactan para confirmar si realmente ganaron un sorteo o si la oferta de inversión es legítima. La cercanía y la confianza hacia el influencer son el punto clave que explotan los estafadores.

“La gente confía, por eso escriben. Si no preguntan, podrían caer”, afirmó. Por eso, Alexis reiteró en varias oportunidades que no ofrece sorteos ni oportunidades de inversión fuera de sus canales oficiales. Y también instó, y sigue pidiéndolo, a denunciar estas cuentas falsas.

Para Alexis, el problema refleja una falta de control en las plataformas. “Podrían avisar si aparece una cuenta nueva que se parece mucho a tu foto o tu nombre”, sugirió.

La verificación no es una solución definitiva, pero puede ayudar a limitar el daño. “No es una garantía de que no pase más, pero mejora”, afirmó.

Alexis considera que las plataformas deben tener un rol activo para proteger tanto a creadores como a usuarios. “El trabajo pendiente acá es por parte de las redes sociales: combatir el spam y lograr identificar patrones”, remarcó.