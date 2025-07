La Justicia ratificó una condena contra un banco en un caso de fraude digital

El litigio comenzó cuando la víctima denunció la transferencia no autorizada de U$S 9.000 a cuentas asociadas a un tercero. El incidente ocurrió en noviembre de 2021, cuando la denunciante intentó realizar una operación en línea y descubrió que su saldo había sido vaciado en dos transferencias de U$S 5.000 y U$S 4.000.