Cambios en GPT-5: nueva configuración y regreso de modelos previos

OpenAI introdujo este martes de noche una nueva configuración en ChatGPT que permite elegir entre tres modos de respuesta: Auto, Fast y Thinking. Esta opción aparece en el selector del modelo GPT-5.
La función "Auto" decide de forma automática el tiempo que el sistema dedica a procesar la respuesta. "Fast" prioriza las respuestas instantáneas, mientras que "Thinking" toma más tiempo para elaborar mejores resultados.
GPT-5 es el modelo más reciente y avanzado de OpenAI, capaz de unificar modelos de propósito general y de razonamiento en uno solo. Inicialmente reemplazó a los modelos previos como base de ChatGPT.
La decisión generó quejas de usuarios que solicitaban el regreso de modelos anteriores. Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó que GPT-4o vuelve a estar disponible para suscriptores de pago.
Ahora, los usuarios pueden elegir entre o3, 4.1 y GPT-5 Thinking mini, además de GPT-4o. Altman también anunció el regreso de GPT-4.5, aunque este será exclusivo para la suscripción Pro.
La compañía trabaja en la personalidad de GPT-5 para que sea "más cálida" que la de GPT-4o, que algunos usuarios describieron como "molesta".
Los límites de GPT-5 Thinking aumentaron a 3.000 mensajes semanales y una ventana de contexto de 196.000 tokens.