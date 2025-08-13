Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cambios en GPT-5: nueva configuración y regreso de modelos previos

Auto, Fast y Thinking son las nuevas opciones que se suman en ChatGPT tras el cambio nocturno de OpenAI

13 de agosto 2025 - 9:19hs
chatgpt

OpenAI introdujo este martes de noche una nueva configuración en ChatGPT que permite elegir entre tres modos de respuesta: Auto, Fast y Thinking. Esta opción aparece en el selector del modelo GPT-5.

La función "Auto" decide de forma automática el tiempo que el sistema dedica a procesar la respuesta. "Fast" prioriza las respuestas instantáneas, mientras que "Thinking" toma más tiempo para elaborar mejores resultados.

GPT-5 es el modelo más reciente y avanzado de OpenAI, capaz de unificar modelos de propósito general y de razonamiento en uno solo. Inicialmente reemplazó a los modelos previos como base de ChatGPT.

La decisión generó quejas de usuarios que solicitaban el regreso de modelos anteriores. Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó que GPT-4o vuelve a estar disponible para suscriptores de pago.

Ahora, los usuarios pueden elegir entre o3, 4.1 y GPT-5 Thinking mini, además de GPT-4o. Altman también anunció el regreso de GPT-4.5, aunque este será exclusivo para la suscripción Pro.

La compañía trabaja en la personalidad de GPT-5 para que sea "más cálida" que la de GPT-4o, que algunos usuarios describieron como "molesta".

Los límites de GPT-5 Thinking aumentaron a 3.000 mensajes semanales y una ventana de contexto de 196.000 tokens.

Temas:

ChatGPT OpenAI

