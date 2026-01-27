Dólar
/ Ciencia y Tecnología / Ceibal

Ceibal pidió que se deje de usar una laptop por posible riesgo de "quemaduras"

Como medida preventiva, Ceibal recomendó guardar la laptop en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla

27 de enero 2026 - 16:35hs
Foto: Ceibal

Foto: Ceibal

Ceibal emitió un comunicado oficial en el que solicita dejar de usar de inmediato la laptop Acrab 2025, "apagarla y desenchufarla", tras detectar "fallas" que pueden provocar el recalentamiento de la batería en condiciones de uso prolongado o altas temperaturas. Según el organismo, esto podría generar daños permanentes en el equipo o incluso "quemaduras".

El modelo afectado fue entregado en 2025 y puede identificarse por un círculo verde en la tapa. Como medida preventiva, Ceibal recomendó guardar la laptop en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla, y evitar cualquier intento de reparación por cuenta propia.

Además, pidió a las familias prestar atención a comportamientos fuera de lo habitual, como batería hinchada, mayor calentamiento del equipo o menor duración de la batería. En caso de detectar alguno de estos signos, o incluso sin ellos, solicitó entregar el equipo sin costo en cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal o enviarlo a través de oficinas de El Correo.

Ceibal aclaró que no se identificaron inconvenientes técnicos en otros modelos de laptops o tablets del plan y aseguró que sus equipos técnicos están trabajando en el tema.

El organismo informó que continuará comunicando los próximos pasos a familias y centros educativos, y habilitó sus canales habituales de atención al usuario para consultas.

Ante cualquier duda, comunicarse con el equipo de Atención al Usuario de Ceibal a través del teléfono 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].

