Ceibal pidió que se deje de usar una laptop por posible riesgo de "quemaduras"

Ceibal emitió un comunicado oficial en el que solicita dejar de usar de inmediato la laptop Acrab 2025, "apagarla y desenchufarla", tras detectar "fallas" que pueden provocar el recalentamiento de la batería en condiciones de uso prolongado o altas temperaturas. Según el organismo, esto podría generar daños permanentes en el equipo o incluso "quemaduras".

El modelo afectado fue entregado en 2025 y puede identificarse por un círculo verde en la tapa. Como medida preventiva, Ceibal recomendó guardar la laptop en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla, y evitar cualquier intento de reparación por cuenta propia.

Además, pidió a las familias prestar atención a comportamientos fuera de lo habitual, como batería hinchada, mayor calentamiento del equipo o menor duración de la batería. En caso de detectar alguno de estos signos, o incluso sin ellos, solicitó entregar el equipo sin costo en cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal o enviarlo a través de oficinas de El Correo.

Ceibal aclaró que no se identificaron inconvenientes técnicos en otros modelos de laptops o tablets del plan y aseguró que sus equipos técnicos están trabajando en el tema.

El organismo informó que continuará comunicando los próximos pasos a familias y centros educativos, y habilitó sus canales habituales de atención al usuario para consultas. Ante cualquier duda, comunicarse con el equipo de Atención al Usuario de Ceibal a través del teléfono 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].