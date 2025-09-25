ChatGPT suma Pulse, informes automáticos mientras dormís

OpenAI lanzó Pulse , una función de ChatGPT que entrega resúmenes diarios personalizados. Los informes se generan durante la noche y están listos al despertar.

La compañía explicó que los usuarios recibirán entre cinco y diez resúmenes con noticias o información relevante, similares a un feed de redes sociales o una app de noticias. La novedad se integra como una pestaña en la aplicación y estará disponible desde este jueves para el plan Pro de 200 dólares al mes .

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, aclaró que productos con alto consumo de recursos, como Pulse, se limitan inicialmente al plan más costoso.

El acceso para los suscriptores Plus llegará más adelante, aunque la empresa indicó que antes necesita mejorar la eficiencia del sistema.

Estrategia de OpenAI: de chatbot a asistente

Pulse forma parte de un cambio de enfoque en los productos de consumo de OpenAI, que ahora buscan operar de forma asincrónica y más proactiva.

Otras funciones como ChatGPT Agent o Codex se enmarcan en esta estrategia de posicionar el servicio como asistente integral, más allá de responder consultas puntuales.

“Estamos desarrollando una IA que nos permite ofrecer un nivel de soporte que solo los más adinerados han podido permitirse y ponerlo a disposición de todos con el tiempo”, escribió Fidji Simo, nuevo director ejecutivo de Aplicaciones de OpenAI.

En esa línea, agregó: “ChatGPT Pulse es el primer paso en esa dirección: comienza hoy con los usuarios Pro, pero con el objetivo de extender esta inteligencia a todos”.

OpenAI reconoció que la infraestructura de servidores es limitada. La empresa está construyendo nuevos centros de datos junto a Oracle y SoftBank para ampliar su capacidad.

En una demostración a TechCrunch, Adam Fry, líder de producto, mostró informes que Pulse generó para él: propuestas de disfraces de Halloween familiares y un itinerario de viaje a Sedona, Arizona.