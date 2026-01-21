Cómo crear tus propios ChatGPT "chiquitos"

Asistentes personalizados. Un ChatGPT o un Gemini chiquitito. Pequeños robotitos que cumplen tareas hiperespecíficas. Así se podrían bautizar los llamados GPTs personalizados dentro de ChatGPT o Gems (o Gemas) dentro de Gemini.

Aprender a usar esta poderosa función de la IA te hará escalar en el nivel de uso y, como habitualmente hablo con amigos, colegas y familiares, pasarás de ser un novato a un avanzado de la IA.

ChatGPT golpeó primero sobre la mesa en noviembre de 2023 al lanzar este producto, mientras que Gemini lo imitó en agosto de 2024 .

Y poco a poco les van dando diferentes actualizaciones que van aumentando su poderío .

A continuación, una guía para que puedas sacarle jugo.

1- Pagar en ChatGPT

La principal diferencia hoy es el acceso: crear asistentes personalizados requiere una suscripción paga en ChatGPT, mientras que en Gemini la función de Gems es gratuita. Y tiene otras diferencias hoy que pueden cambiar a futuro, pero hoy son así:

2- Podés crear un Gem especializado en crear imágenes o páginas web

Gemini permite que la base de ese Gem sea un asistente especializado en las herramientas que tiene Gemini: podés crear un Gem que cree páginas web, que diseñe imágenes o que cree videos. Y que en cada una de esas creaciones tenga presentes imágenes de contexto e información a la que siempre debe remitir.

Esto es un game changer porque los Gems se vuelven mucho más específicos en el formato de respuesta.

Fijate que también podrías crear un Gem que puede ser un profesor personal: entrenado con información previa sobre tu nivel de inglés, al que siempre le preguntes, todos los días, ejercicios para mejorar tu nivel.

En ChatGPT esto todavía no está disponible.

Algo relevante a destacar en ambos es que se puede elegir qué modelo usar y en ambos casos se puede elegir el modelo razonador. Esto significa que se toma más tiempo para "pensar" la respuesta y, por ende, mejor resultado.

3- ¿Cómo crear el asistente?

En ambas IAs, los asistentes personalizados los podés compartir o configurar para uso exclusivo, es decir, que los uses solo vos.

En general, es recomendable definir bien algunos puntos clave desde el inicio:

el objetivo de la tarea que va a realizar, instrucciones claras y concretas y medidas de seguridad (para proteger que las instrucciones y la información cargada no se revelen a otras personas si decidís compartir ese GPT).

Por ejemplo, si tu objetivo es crear mails con tu tono de voz, está bueno subirle un archivo con mails reales que imiten tu forma de escribir. En los objetivos, podés aclarar que querés que redacte de acuerdo con ese estilo, y en las instrucciones indicarle que escriba de una manera similar a la tuya, describiendo brevemente cómo es tu forma de comunicarte (más directa, más cercana, formal, informal, etc.).

El contexto de los mini ChatGPT

4- Qué información de archivo agregarle

Una cosa son los GPTs o Gems personalizados y otra distinta son los proyectos. Los proyectos son una función que, por ahora, existe solo en ChatGPT, aunque es probable que Gemini la incorpore a lo largo del año, según comentarios y rumores de sus propios directivos en redes sociales.

Dentro de ChatGPT, los proyectos funcionan como un espacio de trabajo de largo plazo, pensado para acumular y ordenar mucho conocimiento con el paso del tiempo. Hay personas que, por ejemplo, los usan para centralizar información sobre la salud de alguien: si más adelante le preguntás a ese proyecto qué le dijo un médico en una fecha específica, el sistema puede responder porque ese dato quedó guardado allí. También son útiles para trabajos extensos, como el seguimiento y desarrollo de una tesis o una investigación académica.

Este sistema, además, se puede combinar con GPTs personalizados. Siguiendo el ejemplo anterior, si estás preparando una conferencia y ya tenías creado un GPT enfocado en generar guiones virales, podés unir ambas cosas: usar el proyecto como base de conocimiento y el GPT como “motor creativo”. De ese cruce puede salir, por ejemplo, un guion de video alineado con tu conferencia y con todo el contexto que venís construyendo.

Los Gems fueron implementados en 2023.

5- La biblioteca de asistentes que podés consultar

Hay tiendas de GPTs o de Gems que está bueno que tengas presente. ChatGPT creó algunos que son casi nada utilizados, y no es sugerible que crees uno. Mi punto de vista en esto es que ChatGPT intentó crear una tienda de apps, como pasó con Apple, pero no lo logró, aunque la tienda sigue ahí. Son GPTs creados por la comunidad que están puestos a disposición de la gente.

El que más he usado es uno popular llamado Consensus, que es un GPT especializado y entrenado con información científica de relevancia.

En Gemini, el Gem de la plataforma más destacable es Storybook. Me parece alucinante porque te permite crear libros infantiles (reproducibles en audio y en texto) de una forma muy interesante. Lo recomiendo. También tiene una forma de crear Gems de una forma interactiva, mucho más visual y entretenida gracias a un desarrollo de Google Labs. Son una especie de miniaplicaciones con fuerte relevancia interactiva.

Sea como sea, esta función conviene entenderla como un copiloto: alguien que te acompaña y te ayuda a alcanzar tus objetivos, pero no como un reemplazo de todas tus actividades. Porque la inteligencia artificial no está para llegar más rápido, sino para llegar más lejos.