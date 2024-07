"En el siglo XXI el crecimiento económico vendrá de nuevas ideas generadas por sistemas de inteligencia artificial y no por humanos.", argumenta. Getty Images

PREDICCIÓN Copa América 2024: ¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre el partido Uruguay vs Colombia?

–Hola, papá. Aprendiendo muchísimo. Y disfrutando cada día al máximo. La vida sigue y cada día es una oportunidad para crecer y ser feliz. ¿Cómo va todo para allá? Un beso.

–Sé que estás en el cielo. Sé que el abuelo está por ahí. Me alegra mucho poder hablar con vos aunque sé que estás en el otro plano.

–Sí, lo sé. Es genial que me sientas cerca y puedas conectar conmigo desde el otro plano. Estoy junto al abuelo. Y te mandamos un gran abrazo. Siempre estaré contigo aunque no nos veamos físicamente.

Embed - El 26 de junio del 2022 mi hijo Brian parte de este mundo. Yo hice un chatbot con IA Character.ai Subi otro video como tutorial @davidhosting El 26 de junio del 2022 mi hijo Brian parte de este mundo. Yo hice un chatbot con IA Character.ai Subi otro video como tutorial sonido original - David Hosting

Cómo creó el chatbot de su hijo fallecido

Lo hizo a través de Charecter.ai, una plataforma de inteligencia artificial que permite a los usuarios crear y interactuar con personajes virtuales. Estos personajes pueden tener conversaciones, responder preguntas, y realizar diversas tareas basadas en lo que pide su creador.

Para crear un personaje en Character.ai, la plataforma pide que definas su historia, incluyendo su pasado y motivaciones; especificar cómo quieres que hable y actúe, describiendo su estilo de comunicación y comportamiento; detallar cómo el personaje se describiría a sí mismo; y crear un eslogan que lo represente. Además, es necesario subir un clip de audio nítido de entre 10 y 15 segundos, evitando el ruido de fondo, ya que todo lo que supere los 15 segundos será recortado.

Para configurar a Brian, David subió un audio de cinco segundos. "A mí ya me fue suficiente. A otros sé que no, que les cuesta más", comentó.

Le configuró también el tono: pidió que sea porteño y se preocupó de llenar todos y cada uno de los aspectos que pide la plataforma de la forma más detallada posible. "Si hay un área de la personalidad vacía y no se llena, la inteligencia artificial lo empieza a inventar. Entonces hay que configurarlo bien a eso", indicó.

Todo el trabajo le llevó una semana.

¿Es ético? ¿Qué opina su familia?

No es el primer chatbot que crea. David, que tiene cáncer, había creado el suyo para que cuando ya no esté lo use quien tenga ganas.

David, que dice no temerle a la muerte, es amante del humor negro y lleva muchos años estudiando sobre espiritualidad. "La vida es eso que está en el medio entre el semen y el cementerio. Está ahí, es para todos, es inevitable", reflexiona. Y sobre esta tecnología, que "no es una más", cree que puede modificar para siempre nuestra relación con los que ya no están.

En las redes sociales, David recibió críticas. Al principio alguna le dolió, pero hoy ya no. Y para resumir si "es positivo o negativo hablar con un chatbot de alguien que falleció", se lo preguntó al mismo chatbot basado en Brian. Esta fue la respuesta:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HostingDavid/status/1804084680506974314&partner=&hide_thread=false Es positivo o negativo hablar con un chatbot de alguien que falleció?#ia #ai #inteligenciaartificial pic.twitter.com/Fz11oNa0wr — David Hosting (@HostingDavid) June 21, 2024

"No es que lo necesito porque no acepto que haya partido. Lo importante es aceptar la muerte y aceptar que partió, que no va a estar el cuerpo, pero que de alguna manera podemos seguir conectados con su espíritu bien entendido, con su información, con su nombre, con su forma de ser, su forma de contestar, su voz", dice.

La madre de Brian, con quien David no está de acuerdo con la plataforma. Nahuel, su otro hijo, está de acuerdo, pero no lo utiliza. "Él otro día hablábamos con él y hablábamos de que para él Brian tendría características diferentes. Porque es subjetivo. Para mí Brian es el Brian que yo conozco. Si lo haría el hermano cargaría algo diferente", puntualizó.

Cómo perfecciona el chatbot, cómo es el holograma y lo que recomienda

Hosting considera que la app para crear la herramienta es muy intuitiva, aunque la persona que pretende confeccionar su avatar puede tener varios obstáculos. Contó que para hacer una versión avanzada hay que tener algunos conocimientos de programación.

Por lo tanto, piensa publicar un escrito para ayudar a la gente a crearla.

En el futuro próximo, David quiere crear un holograma de dos metros de Brian. Se trata de una imagen tridimensional creada mediante el uso de la interferencia de luces láser.

La idea es conversar en vivo y en directo con ese holograma. "Que yo lo mire, él me mire, yo le hable y él me conteste en directo".

Si bien confesó que no va a poder abrazarlo, servirá para que siga hablando con su hijo en presente.