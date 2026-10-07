Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Jueves:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"El día que los agentes dominen el mundo no van a abrir una cuenta en el banco: van a usar cripto"

Un referente del sector fintech explica por qué el agente nunca toca tu tarjeta y por qué la autenticación por voz todavía no le cierra

7 de octubre de 2026 10:00 hs
image

Los agentes de inteligencia artificial ya empezaron a comprar en nombre de sus usuarios, y para Javier Borkenstain, emprendedor tecnológico y secretario de la Cámara Fintech el freno no está en la tecnología.

"Desafío técnico y tecnológico, ninguno", resumió el experto, que usa estas herramientas a diario. El obstáculo, para él, es otro: la seguridad y la confianza.

Fundador de la empresa Fiter y con más de 15 años en el sector, Borkenstein habló en el marco del evento donde la Cámara presentará el primer mapa fintech del país. Dijo que utiliza agentes todos los días, comerciales y de desarrollo propio. "Todos los días me sorprende lo que es capaz de hacer, lo que le pido y me resuelve", contó.

Más noticias

Detectar el picudo antes que aparezca y mejorar trámites: 8 propuestas de IA que apuntan a "modernizar"el Estado uruguayo

La inteligencia artificial resolvió en minutos un misterio histórico de casi 200 años del último charrúa

El riesgo, planteó, pasa por cómo se entrenan y se blindan esos sistemas. "Hay que entrenarlo y tener en cuenta ciertas cuestiones de guardarraíles y seguridades, posibles ataques, vectores de ataque y superficie de ataque que tiene la inteligencia artificial", enumeró. Para Borkenstein, "el problema no es técnico".

Explicó que los asistentes de ChatGPT ya permiten comprar en sitios donde el usuario registró su tarjeta. En concreto, el agente no toca el dinero: "El agente no maneja el método de pago, sino que maneja tu usuario, y si el e-commerce ya tiene almacenados los métodos de pago, el pago se hace a través del e-commerce", detalló.

Para graficar hacia dónde va la experiencia, usó a Uber como modelo. "La mejor experiencia de pago que tiene la industria hoy por hoy es la de Uber: vos te subís al auto, te bajás y en un momento pagaste. Se pagó por atrás tuyo", dijo. Esa ausencia de fricción, sostuvo, es el estándar al que apunta el sector.

"Van a usar cripto"

Borkenstain vinculó el avance de los agentes con las criptomonedas. Cuando esos sistemas operen de forma masiva, anticipó, no van a pasar por la banca tradicional. "El día que los agentes dominen el mundo y empiecen a transaccionar no van a abrir una cuenta en el banco. Obvio, van a usar cripto", afirmó.

También se refirió al pago por voz. Reconoció que ya existen prototipos —mencionó que Aqua trabaja en eso con un sistema de "mandatos" tokenizados—, pero puso reparos a la autenticación por voz. Hoy, dijo, "con la falsificación de voces", usar la voz "como único método de autenticación" no le cierra.

Aclaró que iniciar un pago por voz es otra cosa. "Yo puedo mandarle a mi agente, por canales seguros, por voz, iniciar un pago, y eso se puede hacer", explicó. Y adelantó que la interacción con la tecnología será cada vez más hablada: la interfaz que viene, dijo, es "mucho de voz, muy de diálogo, de audio".

Las más leídas

Así será El Infierno, la nueva cárcel de máxima seguridad que nace en Sudamérica

Por dónde se puede ver hoy desde Uruguay la despedida de Lionel Messi de la selección argentina ante Benín

El edil Gómez no presentó comprobantes al Partido Nacional por el pago del sueldo a asesor condenado

Aviso especial de Inumet por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde el miércoles

Temas

Inteligencia Artificial Criptomonedas EO Stream

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos