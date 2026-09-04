"Ese CEO es una IA": el caso de la empresa que reemplazó a su jefe por un agente y duplicó ganancias

Una compañía del portfolio de Kaszek Ventures reemplazó al CEO de una unidad de negocio que factura US$ 100 millones anuales por un agente de inteligencia artificial . "Hace dos meses que tiene un CEO nuevo y en estos dos meses la ganancia de la compañía esa se duplicó ", contó Nicolás Berman, partner del fondo, en Radaria, el programa de streaming de El Observador.

No se trata de la compañía entera sino de una unidad de negocio dentro de ella, y el agente no opera sin supervisión . Debajo tiene equipos con personas que le reportan; arriba, le reporta al founder, que sigue siendo quien aprueba las decisiones de mayor impacto.

La unidad tiene equipos con " mucha gente que hace distintas tareas ", según describió Berman, y esa coordinación —la asignación de recursos, el seguimiento del trabajo— pasó a manos del agente. "Hoy la gente en esa unidad le reporta a una inteligencia artificial ", dijo.

La adaptación no fue inmediata. " Toda la gente el primer mes lo odiaba ", contó el inversor, y explicó el motivo: "Porque los tenía al trote de lo lindo". El giro llegó rápido: " Segundo mes, todo el mundo lo ama ".

La razón, según Berman, fue el resultado: "Ven los resultados y dicen: 'Pará, tengo mayor bono, mayores comisiones', todo el mundo está contento".

El agente opera con límites definidos. "Algunas decisiones las rebota con el founder", explicó. "Si va a ser algo que puede impactar el negocio, tiene que consultarlo con el founder".

El ejemplo que dio ocurrió la semana pasada. El agente quiso cambiar el esquema de bonos del equipo de ventas. "Armó el esquema de bonos, le mandó el mensajito al founder y el founder le dijo: 'Bueno, sí, me parece bien'. Lo discutieron y pum, ejecutado".

Berman no reveló el nombre de la compañía ni el del agente, aunque aclaró que lo llaman por un nombre. Tampoco detalló por qué canal se comunica con los equipos.

Rita, el agente personal de Nicolás

En su casa aplica algo parecido. "Yo en casa ya no tengo muchas ventanitas porque tengo mi agent que se ocupa de un montón de cosas", contó. A la mañana, antes de llegar a la computadora, ya tiene los mails filtrados: "Me dice: 'Mirá, tenés estas dos, tres cosas para pagar, que la tarjeta de crédito, que esta cosa'. Lo pago o no lo pago: lo paga el agent mismo".

Cada agente tiene nombre propio. "Mi agent principal se llama Rita, es la gerente general de mi pelotón de agents", dijo. Hay uno que usa como abogado de venture y al que bautizó con el nombre del head de legal del fondo: "Le puse Marcelo y lo odia".

A otro le pidió que se financiara solo. "Le dije: 'Estoy cansado de pagarte los tokens'", contó. "Me vino con cinco propuestas de cómo hacer plata el agent mismo. Le dije: 'Me gusta esta. Financiate'".

Desde entonces invierte todas las mañanas en mercados de predicción. "Todas las mañanas me viene con: 'Voy a hacer tal inversión, ¿qué te parece?'. Yo ni las miro". Si la decisión es compleja, la manda a un board de tres modelos distintos: "Si están todos de acuerdo, la ejecuta, y si no, viene a mí". El balance, según Berman: "Solito va y hace su dinero, le está yendo bastante bien".

"Si no está usando IA para el 70% de su plataforma, no vamos a invertir"

Consultado por el caso de Uber, que reveló que el 70% de su código ya no lo escriben personas, Berman dio vuelta la pregunta: "Si hoy viene un equipo que no está usando AI para el 70% de su plataforma, no vamos a invertir".

Aclaró que no lo toma como un requisito técnico: "No es que es condición, es que te habla del equipo y te habla del founder". Y planteó la duda que le genera lo contrario: "Si tiene todas estas herramientas a disposición y no las está usando, ¿es esta la persona correcta para montar una compañía extraordinaria?".

El perfil que buscan es el inverso. "Viene alguien y me dice: 'Somos tres chicos en el garage, tenemos 70 agents armando la plataforma'. Esto es lo que queremos", ejemplificó.

Sobre el efecto de los agentes en los equipos, marcó una distinción: "Yo no diría que están reducidos, yo te diría que están reemplazados, ampliados, potenciados".

El ritmo del cambio es lo que más destaca. "Hace un año vos no podías dejar un agente codeando solo y hoy ya lo dejás que codee solo", dijo. Y agregó: "Esto es nada en comparación con lo que viene, porque hoy los modelos están empezando a entrenarse, a desarrollarse ellos mismos".

Para Kaszek, la inteligencia artificial es lo que llaman "generational value creation". "Ya se está creando, pero todavía lo que queda para adelante es infinito en término de tamaño. Es monstruoso", afirmó Berman, que también proyectó el alcance: "Todo el cambio de la inteligencia humana hacia AI, básicamente es todas las industrias".

En el corto plazo anticipó una brecha entre quienes usan estas herramientas y quienes no: "Se va a hacer una distancia gigantesca en la capacidad productiva de las personas". Los laboratorios, dijo, intentan cerrar ese gap: "Cuanta más gente metan en las plataformas, mejor les va a ellos".

También advirtió sobre los precios actuales de las suscripciones. "Hoy está subvencionado", dijo sobre los planes fijos de los principales laboratorios, y recomendó aprovecharlos: "Hay que recontraaprovecharlos porque se van a acabar en algún momento".

Sobre el comercio electrónico —un terreno que conoce de cerca, ya que se sumó a Mercado Libre una semana después de que arrancara, como empleado número ocho—, Berman cree que las plataformas van a convivir con los agentes. "Yo sigo yendo al shopping porque me gusta ver, elegir, tocar", dijo. "Creo que hay cosas que van a ser agentic, pero igual va a necesitar tener una plataforma".

La experiencia de usuario, planteó, va a bifurcarse: "El agent va a tener lo que necesita y cuando yo no me quiera meter le voy a mandar el agent y va a entrar por las cañerías y ser más rápido".

Kaszek invierte en 20 a 25 compañías por cohorte. "Son poquitas porque nosotros le dedicamos mucho tiempo a cada una", explicó Berman, y detalló qué buscan en los equipos: "Buscamos resiliencia, pasión por lo que están haciendo, intelecto". El estándar es exigente: "Si son nota ocho en todo, no vas a ser extraordinario en nada. En algo tenés que ser nota 10 y todo el resto, al menos un ocho".