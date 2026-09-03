ChatGPT, Claude y Grok experimentaron una caída de servicio generalizada

Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea en la tarde de este jueves por causas que se desconocen y que han provocado una caída generalizada que también afecta a España.

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El servicio Down Detector, que monitoriza la caída de servicio de internet, ha informado de problemas en tres de los 'chatbots' más populares, que han comenzado en la mañana uruguaya. Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.

Los portales de estado de los tres servicios informan de errores frecuentes en las solicitudes, que ya están investigando y trabajando en una corrección, que empezó a verse sobre las 14.00 de este jueves (hora uruguaya).

En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio.