/ Ciencia y Tecnología / Elon Musk

"Habrá más robots que personas": Elon Musk predijo que en el futuro "cuidarán" a los ancianos

Considera que cada persona en la Tierra tendrá un robot y va a querer uno

22 de enero 2026 - 14:44hs
image

El empresario y fundador de Tesla, Elon Musk, afirmó este jueves en el World Economic Forum que en el futuro "habrá más robots que personas", y que esa abundancia de inteligencia artificial permitirá cubrir todas las necesidades humanas.

Durante una entrevista, Musk proyectó un escenario futuro en el que se producirá "tal abundancia de bienes y servicios" que "ni siquiera serás capaz de pensar en algo que pedirle al robot".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/disclosetv/status/2014369496765452308?s=20&partner=&hide_thread=false

Según su visión, en ese contexto cada persona en la Tierra tendrá un robot y va a querer uno, siempre que se garantice su seguridad: "¿Quién no querría un robot que cuide de sus hijos, de sus mascotas o de sus padres ancianos?"

Musk señaló que actualmente "es caro y no hay suficientes jóvenes para cuidar a los ancianos", y aseguró que los robots humanoides resolverán ese problema en el futuro.

A modo de conclusión, el empresario se mostró optimista: "Creo que nos dirigimos hacia un futuro de abundancia asombrosa", y destacó: "definitivamente estamos en el momento más interesante de la historia".

La empresa de inteligencia artificial y robótica vinculada a Musk trabaja en desarrollar sistemas capaces de moverse y tomar decisiones por sí mismos, tanto en vehículos como en robots.

Uno de los proyectos más visibles a nivel de humanoide es Tesla Optimus, un robot pensado para realizar tareas peligrosas, repetitivas o poco atractivas para las personas. Para lograrlo, la empresa desarrolla software que permite mantener el equilibrio, desplazarse, reconocer objetos y relacionarse con el entorno. El objetivo final es construir un robot de uso general, capaz de adaptarse a distintas tareas del mundo real. Musk dijo este jueves que a finales del próximo año espera estar vendiéndolo al público.

