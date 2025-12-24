Te propongo una idea que quizás te resulte interesante: ¿cómo imaginarías un asistente personal que te ayude tanto en tu profesión como en tu vida diaria?

Pero ese asistente no se cansa. Te acompaña en tu rutina, te da una mano cuando estás a mil, te ordena cuando todo es un caos y te ayuda a pensar mejor cuando necesitás claridad.

Los agentes o asistentes personales empiezan a cobrar vida cada vez más gracias a la inteligencia artificial.

ChatGPT introduce nuevas opciones para personalizar sus respuestas, aumentando o disminuyendo el entusiasmo y la calidez

Y en esta newsletter te voy a contar casos prácticos de uso que se pueden ejecutar desde Uruguay.

Bienvenidos a Nueva Pestaña.

Nueva pestaña N° 54

Imaginate en esta situación: vas a una nutricionista real, pero cuando te vas, la nutricionista tiene una asistente sintética que cumple tareas parecidas a las que encontraste.

Es el caso de Leti HS, “el reflejo digital de Leticia Ramos”, una nutricionista uruguaya que impulsó esta creación como otro servicio para sus clientes.

La idea surge de momentos concretos en los que el paciente necesita apoyo y “no la tenga” a la profesional disponible. Mastalli describe una escena recurrente: “son las 11 de la noche” y aparece una crisis vinculada a la comida. En ese punto, Leti HS busca cubrir ese espacio intermedio, cuando no hay consulta, pero sí una necesidad inmediata de acompañamiento que no requiere una intervención clínica formal.

Así lo probé:

Yo: Hola, Leti. Tengo un asado de fin de año con amigos. ¿Cómo hago para no comer comida chatarra o que me haga mal?Leti HS: Escuchá, en un asado no todo es ‘comida chatarra’. Podés usarlo a favor si lo planificás un poquito. Te tiro ideas simples para ese día: Llegá con hambre normal, no muerto de hambre. Comé algo liviano con proteína antes (huevo, yogur, un poco de queso, algo así). En el asado priorizá carne, ensaladas y verduras a la parrilla, y dejá el pan, chorizos y salsas bien grasas para porciones chicas, no para llenarte. Servite en plato, no piqueo infinito”.

Cómo está hecha Leti HS

Puede sonar parecido a ChatGPT, pero lo relevante es entender cómo está entrenada esta IA.

El sistema fue probado con pacientes seleccionados por Ramos. Mastalli señala que esas pruebas permitieron validar el comportamiento del producto y ajustar respuestas. En ese proceso, la nutricionista habría dicho: “es exactamente lo mismo que yo hubiera dicho”, en referencia a las intervenciones del sistema.

Según Mastalli, se trata de ayudar a que el usuario “descubra su propio camino”, más que darle órdenes o respuestas cerradas. Esa lógica replica la metodología que la nutricionista utiliza en su práctica profesional.

El sistema utiliza voseo uruguayo y reproduce expresiones habituales del consultorio.

El modelo comercial se basa en la compra de tiempo. En la entrevista se menciona como ejemplo un paquete de “45 minutos”, que el usuario consume como si fueran consultas digitales, distribuidas a lo largo del mes.

Mastalli aclara un punto clave: “la idea es que esté 24/7 disponible, que no es lo mismo”. La disponibilidad horaria no implica uso ilimitado, ya que el tiempo contratado actúa como límite explícito del producto.

Aclara también: “no se guarda historia clínica”. Tras cada uso, se envía un análisis a la nutricionista y una transcripción al usuario, pero “todo eso desaparece del ambiente de Leti HS”.

El producto incorpora frenos ante situaciones críticas. Mastalli explica que, si aparecen frases como “ya no lo soporto”, el sistema dice “freno acá” y deriva a teléfonos de atención al suicidio. En ese punto menciona pruebas con una psicóloga, con casos simulados. Según relata, la profesional dijo que el sistema “hizo lo que cualquier nivel uno debería hacer”.

Mastalli señala que el respaldo técnico utiliza Claude Sonnet y que existen “rieles de seguridad” por los riesgos de vínculos emocionales. También menciona la Ley de Inteligencia Artificial europea, que obliga a declarar: “soy una inteligencia artificial”.

El asistente de Leticia Ramos no es un "clon" sino que fue hecho como "reflejo digital" de la nutricionista: responde dudas, entrenada con información y formas de expresarse de la profesional.

20251223_131354

Llamadas por teléfono delegadas a una IA

Probé uno de ellos gracias a una suscripción que tengo en Genspark, una herramienta de inteligencia artificial multimodal que reúne muchos modelos y múltiples funciones.

Una de ellas se llama “Llamar por mí”. Lo que tenés que hacer es asignar un propósito a la llamada, elegir un número de teléfono (podés buscarlo a través de Google Maps) y listo. La herramienta se encarga de llamar a una persona o institución por vos.

Lo interesante es que el agente se presenta como un asistente de inteligencia artificial en representación de la persona que emite la llamada.

Y, cuando finaliza, envía un mail donde resume si logró cumplir la tarea o no y un link con el informe completo, con la transcripción de la llamada y el audio.

Lo probé consultando a un club uruguayo por horarios y condiciones de verano para llevar a mi hija.

Esto concluyó: “La llamada fue exitosa y se obtuvo toda la información solicitada sobre la tarifa mensual de verano para la hija de 2 años y 9 meses de Juampa en el Club Banco República. La cuota mensual es de 2.915 pesos, no hay matrícula, y el carné social cuesta 350 pesos, necesario para la entrada y salida del club. Además, en el club se encargan de cambiar los pañales y de llevar a la niña a las actividades. Fue un intercambio significativo y toda la información deseada se aclaró satisfactoriamente”.

Algo en este sentido lo ejecuta Zapia con su herramienta Zapia Conecta. En su caso, simplemente el usuario debe decir que quiere reservar hora en una peluquería. La app le envía chats de WhatsApp pidiéndole hora a varias peluquerías en la zona pedida por el usuario y, luego de confirmar un horario disponible, la herramienta reserva hora.

Bajo este escenario, es esperable que mi agente se comunique con el agente del club en un futuro no tan lejano. Y que nosotros no realicemos esa tarea, sino que seamos simples auditores de lo que haga la inteligencia artificial. Al menos para tareas rutinarias de coordinación y ejecución.

Así se ve el resumen que hace Genspark tras concretar una llamada exitosa.

Soy Juan Pablo De Marco, escribo de tecnología, y por cualquier comentario, inquietud o si tenés ganas de que hable sobre algún tema podés escribir a esta dirección.

¿Qué es esta newsletter?

En esta newsletter Nueva pestaña, que te llega martes de por medio, te cuento todo sobre tecnología e inteligencia artificial. Pero tenemos más de una decena de opciones de newsletters de autor, que seguro te van a gustar. Si querés administrar qué newsletters recibir, lo podés hacer desde acá.