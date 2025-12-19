Dólar
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT abre su propia tienda de apps y convoca a desarrolladores

La compañía incorporó un directorio de apps que permite integrar servicios externos directamente en las conversaciones.

19 de diciembre 2025 - 9:52hs
image

OpenAI anunció la apertura de una tienda de apps integrada en ChatGPT, disponible desde el menú de herramientas del chatbot.

La compañía confirmó que los desarrolladores ya pueden enviar sus aplicaciones para revisión.

Según informó OpenAI, el nuevo directorio fue creado para centralizar apps que amplían las funciones de ChatGPT: permiten sumar contexto externo y ejecutar acciones desde la conversación.

La empresa había anticipado en octubre la llegada de apps a su chatbot con el que busca incorporar más capacidades sin que el usuario salga del entorno de Chat.

Entre los primeros servicios integrados se encuentran plataformas como Expedia, Spotify, Zillow y Canva. Estas apps permiten acceder a búsquedas, contenidos o creación de materiales desde el chat. OpenAI adelantó que varias apps aprobadas comenzarán a lanzarse dentro de ChatGPT durante el próximo año y el despliegue será progresivo dentro del chatbot.

El anuncio refuerza la estrategia de OpenAI para expandir su ecosistema interno. La empresa busca sumar funciones y aumentar el tiempo de uso de ChatGPT dentro de una misma plataforma, en un contexto de fuerte peleas por usuarios con Gemini de Google.

ChatGPT OpenAI

