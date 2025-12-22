Dólar
/ Ciencia y Tecnología / ChatGPT

ChatGPT introduce nuevas opciones para personalizar sus respuestas, aumentando o disminuyendo el entusiasmo y la calidez

La compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas

22 de diciembre 2025 - 9:38hs
ChatGPT app
ChatGPT

OpenAI ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de 'emojis'.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

Junto a estas novedades, la compañía ha introducido ahora nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades de cada usuario.

Así, a las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de 'cálido' o 'entusiasta', a las que se les puede ajustar el grado de uso.

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el 'chatbot' adopte "más" o "menos" estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como ha detallado OpenAI en una publicación en la red social X.

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del 'chatbot', donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de 'emojis' o de encabezados y listas.

Con todo ello, son ajustes con los que la compañía pretende ofrecer más opciones para asegurar que el comportamiento del 'chatbot' se ajusta a los usuarios, con la idea de ofrecer resultados más óptimos en base a sus gustos.

Europa Press

Temas:

ChatGPT Inteligencia Artificial

