La fruta que podría "remodelar" el metabolismo, según un nuevo estudio

Investigadores de la Universidad Médica de Breslavia analizaron los efectos de la mora y de distintos preparados de morera sobre las bacterias que habitan el intestino y detectaron cambios que podrían tener relación con el metabolismo.

El trabajo publicado en la revista científica Biomolecules , reunió resultados de pesquisas previas sobre compuestos presentes en la planta, entre ellos polifenoles y polisacáridos. El objetivo fue determinar de qué manera estas últimas interactúan con los microorganismos intestinales.

"La evidencia disponible indica que los productos derivados de la mora pueden modular la composición y actividad de la microbiota intestinal, influir en la producción de metabolitos microbianos y afectar la función de la barrera intestinal, las respuestas inmunitarias y el metabolismo del huésped", señaló el informe en su apartado conclusivo.

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La investigación abarcó distintas especies de Morus , entre ellas la morera blanca (Morus alba) y la morera negra (Morus nigra). Mientras las hojas se caracterizaron por contener compuestos como la 1-desoxinojirimicina, flavonoides y polisacáridos, los frutos, especialmente los de la morera negra, presentaron cantidades importantes de antocianinas y otros compuestos fenólicos.

De acuerdo con la revisión, distintos preparados elaborados a partir de estas modificaron la composición de las bacterias intestinales en modelos experimentales. Entre los hallazgos apareció una mayor presencia de microorganismos considerados beneficiosos, como Bifidobacterium, Lactobacillus y Akkermansia, junto con un incremento en la producción de ácidos grasos de cadena corta.

Estas sustancias fueron generadas durante la fermentación de determinados componentes de los alimentos y cumplieron funciones relacionadas con la salud intestinal. En los trabajos analizados, las variaciones también estuvieron asociadas con parámetros vinculados con la glucosa, los lípidos, la adiposidad y algunos marcadores inflamatorios.

Morus alba y Morus nigra

Uno de los aspectos destacados por los investigadores fue que los efectos no dependieron únicamente del consumo de la fruta: la especie, la parte de la planta, el grado de maduración y, especialmente, el procesamiento pudieron modificar su composición química y la forma en que interactuó con los microorganismos del intestino.

La revisión también recopiló experimentos realizados con animales alimentados con dietas ricas en grasas. En uno de ellos, una combinación de polifenoles y polisacáridos de morera blanca generó efectos más favorables que cada componente por separado. Cuando las bacterias intestinales fueron transferidas a otros, también se observaron mejoras en algunos parámetros metabólicos, lo que planteó una posible relación entre estos microorganismos y los efectos registrados.

Link de acceso al estudio "Mora, microbiota intestinal y funcionalidad intestinal: efectos determinados por la materia prima y los métodos de procesamiento".