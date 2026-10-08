Valeria Ripoll consideró que sanción al edil Gonzalo Gómez fue "correcta" y destacó que fuera mayor a la que recibió Raúl Sendic por parte del Frente Amplio

La excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll consideró que la sanción que impuso el Partido Nacional al edil Gonzalo Gómez fue " correcta " porque la colectividad debía "dar una señal potente y clara" en un caso que tenía vínculos con el lavado de activos y el narcotráfico.

"Lo que ha golpeado fuertemente es la vinculación con el lavado de activos o con el narcotráfico (...) Creo que la sanción es correcta, porque el partido , en este caso, tenía que dar una señal potente y clara . Hoy deja una vara que ante otras situaciones va a haber que actuar de la misma forma o ser más severo", argumentó la exdirigente sindical en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.

Ripoll destacó la forma en la que actuó el Partido Nacional, que desde el primer momento calificó a la situación como "muy grave".

Un policía y otras tres personas fueron detenidas por Interpol en investigación de explotación sexual de menores del INAU

"Escándalo permanente": Valeria Ripoll denunció la situación de un hogar de INAU ubicado al lado de su casa

" Gonzalo terminó con una sanción mayor de la que tuvo Sendic siendo vicepresidente de la República por parte del Frente Amplio . Tuvo 17 meses de suspensión del partido", recordó la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) respecto a la sanción que aprobó la coalición de izquierda.

En diciembre de 2018, un plenario del Frente Amplio inhabilitó a Sendic para participar en listas a competir en las elecciones nacionales y departamentales siguientes. Para ese entonces, Sendic ya había renunciado como vicepresidente luego del escándalo desatado por el uso de tarjetas corporativas de Ancap.

A Gómez, en tanto, el Partido Nacional lo suspendió por dos años y le sugirió que se aparte de la banca en la Junta Departamental de Montevideo (JDM), algo que deberá resolver el edil. Además, deberá devolver el dinero abonado al asesor Pablo Leiva, condenado por lavado de activos del narcotráfico y que no tenía tareas asignadas pese a cobrar $52 mil mensuales desde diciembre de 2025.

Ripoll dijo que tras este caso espera que se "abra el debate" sobre la remuneración de los ediles, que tienen impedido el cobro de un sueldo por la Constitución de la República, que estableció el carácter honorario de esa tarea.

"Un edil necesita más votos que un diputado para ser edil. ¿Cuál sería la explicación de que no tenga un salario?", se preguntó.