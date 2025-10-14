Las Oriónidas iluminan el cielo uruguayo: cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros de octubre

Foto de banco de imágenes de una lluvia de meteoros Piqsels

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) explicó que en la madrugada del 21 de octubre se podrán ver desde Uruguay las Oriónidas, una lluvia de meteoros asociada al cometa Halley , visible cada octubre cuando la Tierra atraviesa su estela de polvo.

El organismo informó que este fenómeno alcanzará su máximo esplendor en esa jornada.

El evento debe su nombre a que su radiante se ubica en la constelación de Orión , uno de los sectores más reconocibles del cielo nocturno.

Durante la madrugada, quienes miren hacia el este podrán observar las trazas luminosas producidas por partículas que ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad.

Este año, el fenómeno se presentará en condiciones particularmente favorables, ya que el pico de actividad coincidirá con la fase de Luna nueva, reduciendo al mínimo la interferencia de luz natural.

Los especialistas recomiendan observar desde lugares oscuros y sin contaminación lumínica, preferentemente en zonas rurales o costeras.

El OALM destacó que las Oriónidas pueden ofrecer decenas de meteoros por hora, visibles a simple vista, sin necesidad de telescopios o binoculares.