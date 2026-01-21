Dólar
/ Ciencia y Tecnología / STREAMING

Netflix rediseñará su aplicación para competir con Instagram y TikTok con videos cortos en vertical

Con este rediseño, previsto para finales de 2026, Netflix busca "mejorar la expansión del negocio durante la próxima década"

21 de enero 2026 - 14:10hs
(FILES) This April 13, 2011 file photo shows the Netflix company logo at Netflix headquarters in Los Gatos, California. Netflix will launch its streaming television service in Japan on September 2, the latest stop in its mission to be a global entertainment powerhouse, it said August 4, 20115 . AFP PHOTO / RYAN ANSON / FILES
(FILES) This April 13, 2011 file photo shows the Netflix company logo at Netflix headquarters in Los Gatos, California. Netflix will launch its streaming television service in Japan on September 2, the latest stop in its mission to be a global entertainment powerhouse, it said August 4, 20115 . AFP PHOTO / RYAN ANSON / FILES

La plataforma de 'streaming' Netflix ha anunciado un rediseño de su aplicación para competir directamente con redes sociales como Instagram y Tiktok, que dominan el formato audiovisual en móviles, potenciando su función de videos cortos.

Esta medida llega en el marco de la publicación de los resultados de la plataforma en 2025, en el que ha registrado un beneficio neto de 10.981 millones de dólares (9.439 millones de euros) y más de 325 millones de usuarios de pago.

Con este rediseño, previsto para finales de 2026, Netflix busca "mejorar la expansión del negocio durante la próxima década". Así lo ha explicado el codirector ejecutivo Greg Peters a TechCrunch.

La función principal que potenciará la renovada 'app' será la mayor integración de videos verticales de corta duración. No es la primera vez que Netflix impulsa este tipo de formatos, ya que en el pasado mes de mayo ya incorporó un 'feed 'vertical, al estilo de TikTok, para que los usuarios pudiesen descubrir nuevas series y películas a través de clips.

Sin embargo, en la conferencia TechCrunch Disrupt 2025, la directora técnica, Elizabeth Stone, matizó que Netflix no busca convertirse en TikTok, sino fortalecer sus capacidades de descubrimiento de entretenimiento a través de funciones adaptadas a los dispositivos móviles.

El coconsejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, ha destacado durante el anuncio de resultados de la plataforma que ya no compiten con otros servicios de 'streaming', sino con "toda la industria del entretenimiento". "Nunca ha habido tanta competencia por los creadores, por la atención del consumidor, por el dinero de la publicidad y las suscripciones; la competencia en torno al consumo televisivo ya se está difuminando", ha explicado.

Netflix no es la única plataforma que está trabajando para entrar en un mercado dominado por Instagram y TikTok. El pasado 8 de enero Disney anunció que añadirá un 'feed' de videos verticales en Disney+ para aumentar la interacción diaria del usuario.

OTRAS NOVEDADES DE NETFLIX

En el marco de la publicación de los resultados del 2025, Netflix también ha anunciado el lanzamiento de herramientas impulsadas con inteligencia artificial (IA). La plataforma ha comunicado que tratará de mejorar la adaptación de subtítulos con IA.

Por otra parte, continuará con el desarrollo de la IA generativa con fines publicitarios. Una medida que fue anunciada en mayo, permitiendo a las marcas combinar los anuncios con el contenido de las series a través de herramientas de IA.

Europa Press

Netflix

