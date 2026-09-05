Oficial | Anuncian la construcción del nuevo reactor nuclear en Sudamérica

El Gobierno argentino anunció el viernes la fecha en la que se pondrá en marcha el Reactor Argentino Multipropósito RA-10.

El desarrollo emplazado en el Centro Atómico Ezeiza de la provincia de Buenos Aires , buscará ampliar la capacidad local para abastecer al sistema de salud y generar producción destinada a la exportación.

La confirmación fue realizada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli , quien indicó que el proceso formal comenzará antes de fin de año, una vez obtenida la licencia correspondiente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) . El objetivo oficial es completar esa etapa durante los primeros meses de 2027.

"Ese CEO es una IA": el caso de la empresa que reemplazó a su jefe por un agente y duplicó ganancias

Uno de los principales objetivos del RA-10 será producir radioisótopos para medicina nuclear , entre ellos molibdeno-99 , utilizado para obtener tecnecio-99m, un insumo clave para estudios de diagnóstico por imágenes. También permitirá generar lutecio-177 , empleado en tratamientos oncológicos, e iridio-192 , con aplicaciones médicas e industriales.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conservará la responsabilidad sobre el proyecto y la propiedad de la tecnología, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) continuará a cargo de la regulación y fiscalización.

El reactor tendrá una capacidad proyectada para producir molibdeno-99 equivalente a cerca del 20% de la demanda mundial actual. Para desarrollar esa producción será necesario construir una planta asociada, destinada al procesamiento de los materiales irradiados. El Gobierno argentino anunció un esquema que contempla la participación de capital privado para financiar esa infraestructura y desarrollar la actividad comercial.

"Terminar el reactor es fundamental, pero también tenemos que asegurarnos de que pueda producir y generar valor", subrayó Ramos Napoli.

Además de sus aplicaciones sanitarias, el RA-10 permitirá fabricar silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un material utilizado en semiconductores de alta potencia. La instalación también contará con capacidades para realizar irradiaciones, ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica destinados a actividades científicas, tecnológicas e industriales.