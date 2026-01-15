Qué es el AI Slop, el fenómeno que cambia la relación con la verdad en internet

Arsenii Alenichev es investigador belga con formación en ética, biología y antropología, y en los últimos años incorporó a su trabajo el análisis del impacto de la inteligencia artificial en estos campos. Su investigación se centra en cómo las tecnologías generativas están transformando la producción de imágenes, los discursos humanitarios, la circulación de información y las relaciones de poder asociadas al uso de datos y automatización. En esta entrevista, reflexiona sobre el fenómeno del AI Slop, sus efectos sobre la credibilidad y los riesgos estructurales que plantea para el ecosistema informativo.

¿Cómo definirías el “AI Slop” en 2026? ¿Estamos hablando solo de contenido de baja calidad, tipo spam, o va más profundo, hasta la propia infraestructura de internet?

Creo que el slop es, simplemente, cuando personas u organizaciones usan IA generativa para producir contenidos con el objetivo de ahorrar tiempo o aumentar el volumen, muchas veces a costa de la calidad, ya sea texto, imagen, audio u otro tipo de output generado por IA. Pero, por supuesto, el AI slop ya no se trata solo de mala calidad: las imágenes y los videos generados por IA ya son fotorrealistas, y resulta aterrador lo que un usuario habilidoso puede hacer con ellos para influir en quienes miran o leen. Creo que el slop se mete de lleno en la propia infraestructura de internet: el AI slop más común y detectable probablemente sea apenas la punta del iceberg.

Estudio La métrica de IA que realmente importa: cuánto tiempo pueden trabajar solas (y para qué necesitan a los humanos)

¿Las plataformas entienden plenamente que están amplificando el AI Slop, o todavía subestiman la escala y el impacto de este fenómeno?

Es una muy buena pregunta. Supongo que se trata de un espectro: algunas lo subestiman, otras saben exactamente lo que están haciendo y, por supuesto, algunas lo amplifican de forma intencional para obtener clics y atención. Pero los efectos de largo plazo de esta “slopificación” siguen siendo poco comprendidos.

¿Quién está ganando dinero realmente con el AI Slop y cómo es el modelo de negocio que hay detrás?

Creo que, en todos los casos, los propietarios de los modelos de IA se benefician de que los productores de slop paguen por herramientas de IA para generar contenido. Y, por supuesto, también los propios creadores de slop, que están impulsados ya sea por un enfoque que prioriza cantidad sobre calidad, o por el deseo de ahorrar tiempo sin necesariamente aumentar la cantidad de contenido producido, lo que, de una forma u otra, se intercambia por vistas y clics que luego se convierten en mercancía. Investigar esta economía política sería realmente interesante; estoy segura de que alguien ya lo está haciendo en este momento.

¿Cómo está cambiando el AI Slop nuestra relación con la información, la credibilidad y la verdad?

Creo que la especificación de la comunicación es un problema central a la hora de combatir la desinformación y la mala información, que han florecido en los últimos tiempos. Esto es especialmente alarmante en medio de la caída generalizada de la confianza pública en la ciencia, la tecnología y el periodismo creíble.

¿Qué grupos sociales se ven más afectados por el AI Slop: usuarios con baja alfabetización digital, niños o adultos mayores?

Es una gran pregunta que requiere una investigación específica. Supongo que afecta a todo el mundo, no solo a los “sospechosos habituales”. Yo me considero razonablemente alfabetizada digitalmente y estudio imágenes de ONG generadas por IA, y aun así me engañaron varias veces imágenes generadas por IA que aparecieron en mi feed y que tomé como representaciones reales de noticias del mundo. Y sé que no soy la única. Pero quizá un niño nativo digital o un adulto mayor escéptico no habría caído como yo. Doy este ejemplo para evitar generalizaciones y subrayar que cualquiera puede ser engañado por el AI slop.