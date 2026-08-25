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"¿Quién debe morir, peatón o conductor?": la respuesta de los uruguayos al dilema moral

El desarrollo estructurado a partir de escenarios hipotéticos en los que un accidente resultaría inevitable, ubicó a Uruguay por encima de la media mundial en cinco categorías posibles.

25 de agosto de 2026 12:51 hs
Captura Moral Machine

Captura Moral Machine

Investigadores del MIT Media Lab presentaron los resultados de la Moral Machine, la plataforma de acceso libre creada en 2018 para estudiar cómo las personas toman decisiones éticas frente a dilemas que podrían enfrentar los vehículos autónomos.

El desarrollo estructurado a partir de escenarios hipotéticos en los que un accidente resultaría inevitable, ubicó a Uruguay por encima de la media mundial en las categorías "Salvar a los peatones"; "Salvar a las mujeres"; "Salvar a personas de mayor estatus social", "Salvar a los más jóvenes" y "Salvar a la mayor cantidad de vidas".

La zona gris representa el promedio mundial. La amarilla la uruguaya.

La zona gris representa el promedio mundial. La amarilla la uruguaya.

Por el contrario, en las variables "Salvar a personas frente a animales", "Salvar a quienes tienen buena condición física" y "Salvar a quienes cumplen la ley" el país se posicionó por detrás del global.

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¿Cómo y qué evalúa la Moral Machine?

A través de distintos escenarios, el usuario debe elegir qué debería hacer un auto sin conductor ante un accidente inevitable: por ejemplo, priorizar la vida de los pasajeros o la de los peatones.

Las situaciones elaboradas por la Moral Machine plantean diferentes características de las personas involucradas y permiten comparar las decisiones de los participantes.

El proyecto de casi una década, busca recopilar información sobre las preferencias morales de la sociedad y analizar cómo varían entre países y culturas. El experimento ya reunió millones de decisiones de personas de 117 países.

La Moral Machine permite así explorar uno de los principales desafíos de la conducción autónoma: cómo deberían programarse las máquinas cuando una decisión puede implicar vidas humanas.

Ranking regional del dilema moral

Al extender la comparativa entre los países de América del Sur, Ecuador lideró en la categoría "Preferencia por la inacción", ubicándose en el puesto 23° a nivel global. Lo continuó Argentina, Chile y Bolivia.

Respecto a "Protección de peatones", Guyana lideró al posicionarse 2° en la escala mundial y por encima de Venezuela, Colombia y Chile, quienes la escoltaron.

Captura Moral Machine

Captura Moral Machine

Sobre "Protección de mujeres", Bolivia se quedó con el puesto 6° global; en "Protección de personas en buena condición física" lo lideró Chile al anotar la ubicación mundial 27° y en "Protección de personas que respetan la ley" se consagró a Venezuela, con la ubicación 4°.

En las últimas tres "Protección de personas de mayor estatus", "Protección de personas jóvenes" y "Protección de una mayor cantidad de personas", los resultados de la Moral Machine a nivel regional destacaron a Guyana, nación que en el trinomio finalizó con el puesto 1°, 4° y 18°, respectivamente.

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