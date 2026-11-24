Este martes 24 de noviembre podrá verse en Uruguay la Luna de Castor , fenómeno astronómico que coincidirá con la última superluna de 2026 .

El evento se producirá cuando la Luna llena tenga lugar cerca del perigeo, el punto de su órbita en el que estará más cerca de la Tierra . Su proximidad hará que el satélite natural se vea ligeramente más grande y brillante.

El nombre Luna de Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte . Se relaciona con la época del año en que estos animales construían y reforzaban sus refugios, almacenaban alimentos y se preparaban para la llegada del invierno. También coincide con el período en el que los cazadores colocaban trampas para obtener sus pieles antes de que se congelaran los cursos de agua.

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En cuanto a su condición de superluna , se explica porque el plenilunio ocurre cerca del perigeo. En noviembre, ese acercamiento se producirá el miércoles 25, cuando la Luna esté a unos 359.348 kilómetros de la Tierra , según detalló el sitio Space & Telescope .

¿Dónde ver la Luna de Castor en Uruguay hoy?

En Montevideo, la salida de la Luna hoy martes 24 de noviembre está prevista para las 20:10 hrs, en dirección noreste. El horario puede variar algunos minutos en otras localidades del país, por lo que se recomienda buscar un punto de observación con el horizonte despejado.

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Entre los lugares predilectos se encuentra el departamento de Rocha, que cuenta con zonas de baja contaminación lumínica. Algunos de los sitios destacados para contemplar el cielo nocturno son Cabo Polonio, Barra de Valizas, La Esmeralda, Laguna de Castillos, Laguna de Rocha, La Paloma y el Parque Nacional Santa Teresa.

También se puede visitar el Observatorio Astronómico de Rocha, perteneciente al Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República. Está ubicado en la Estación Regional de PROBIDES, en las afueras de la ciudad, y recibe visitantes mediante coordinación previa.