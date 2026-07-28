WhatsApp ya permite editar el texto de los estados: así funciona

WhatsApp comenzó a desplegar una de las herramientas más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de corregir la leyenda o el pie de texto en los estados ya publicados sin necesidad de eliminarlos y volver a cargarlos.
Qué cambia con la nueva función de WhatsApp
Según detalló el portal especializado WABetaInfo, la aplicación propiedad de Meta incorporó la opción de modificación directa sobre las publicaciones temporales en su versión beta para Android. Hasta el momento, si un usuario cometía un error de tipeo, la única alternativa posible era borrar la foto o video y repetir el proceso completo.
La plataforma estableció un margen de 15 minutos desde el momento de la publicación para realizar cualquier ajuste en el texto. A diferencia de los mensajes enviados en conversaciones individuales o grupales, quienes miren la historia no verán ninguna etiqueta que indique que la leyenda fue editada, manteniendo el cambio de forma totalmente discreta.
El paso a paso para editar un estado
Si contás con la versión beta compatible en tu dispositivo Android, podés realizar la corrección siguiendo estos pasos:
- Entrá a la pestaña Novedades en WhatsApp y tocá sobre Mi estado para visualizar la publicación.
- Abrí el menú de opciones (presionando los tres puntos verticales o sobre la propia leyenda de la imagen).
- Seleccioná la opción Editar que aparece en la pantalla.
- Escribí la corrección deseada y guardá los cambios para actualizar el texto.
Disponibilidad y despliegue global
Esta nueva característica comenzó a distribuirse a través de Google Play Store para los usuarios registrados en el programa beta de Android (versión 2.26.30.1). Se prevé que el despliegue continúe de forma paulatina hacia la versión estable global del servicio de mensajería durante las próximas semanas.