WhatsApp ya permite editar el texto de los estados: así funciona

WhatsApp comenzó a desplegar una de las herramientas más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de corregir la leyenda o el pie de texto en los estados ya publicados sin necesidad de eliminarlos y volver a cargarlos.

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Qué cambia con la nueva función de WhatsApp Según detalló el portal especializado WABetaInfo, la aplicación propiedad de Meta incorporó la opción de modificación directa sobre las publicaciones temporales en su versión beta para Android. Hasta el momento, si un usuario cometía un error de tipeo, la única alternativa posible era borrar la foto o video y repetir el proceso completo.

La plataforma estableció un margen de 15 minutos desde el momento de la publicación para realizar cualquier ajuste en el texto. A diferencia de los mensajes enviados en conversaciones individuales o grupales, quienes miren la historia no verán ninguna etiqueta que indique que la leyenda fue editada, manteniendo el cambio de forma totalmente discreta.

El paso a paso para editar un estado Si contás con la versión beta compatible en tu dispositivo Android, podés realizar la corrección siguiendo estos pasos: