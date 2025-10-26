Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 27 de octubre

Inumet informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este lunes 27 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este lunes 27 de octubre , jornada que contará con baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país y en la que la temperatura máxima no superará los 26°C .

La jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto , con baja probabilidad de precipitaciones . El viento será variable entre 10 y 20 km/h , afirmándose del sureste en el correr del día, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h .

En la tarde y noche , se mantendrá el cielo nuboso y cubierto , con probables precipitaciones y vientos del sureste y sur entre 10 y 40 km/h .

Este

El día se presentará nuboso, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla durante la mañana. Los vientos serán variables de 10 a 20 km/h, afirmándose del sureste con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche, el cielo continuará nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y persistencia de neblinas. El viento soplará del sureste y sur a 10-40 km/h.

Las temperaturas irán de 6 °C a 18 °C.

Oeste

La mañana se presentará nubosa y con períodos de cielo cubierto, con probables precipitaciones y neblinas. Los vientos serán variables entre 10 y 20 km/h, afirmándose del sureste con rachas de 40 a 50 km/h.

Durante la tarde y noche, persistirá el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de lluvias y vientos del sureste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Las temperaturas extremas estarán entre 8 °C y 20 °C.

Norte

El lunes amanecerá con cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. El viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo nuboso con períodos de algo nuboso, en un ambiente ventoso. Los vientos serán del sureste entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

Las temperaturas variarán entre 9 °C y 26 °C.