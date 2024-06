"Argentina y Brasil hoy no son más que Uruguay": Diego Lugano palpitó la Copa América y contó su charla con Tabárez cuando dejó la selección uruguaya

“Argentina y Brasil hoy no son más que Uruguay”, dijo en DSports Uruguay.

El exfutbolista consideró que no hay Copa América en la que la celeste no sea candidata al título. “Yo creo que no. Y menos ahora que tiene un cuadrazo , tenemos un buen equipo y entrenador”, comentó el capitán campeón de la Copa América 2011, la última conquistada por la celeste..

"Mucho de lo que decía el 'Maestro' era para controlar el ‘si no se gana’. Que es lo que ocurre la mayoría de las veces en el fútbol”, dijo. “Cuando vos generas muchas expectativa, el no se gana en la opinión revienta entrenadores, jugadores y procesos. Gente más experiente como el Maestro controlan eso, el ‘si no ganás’. Que es la mayoría de las veces, para todos, menos para Pelé, la mayoría perdemos más de lo que ganamos”.

Embed "NO CREO QUE EXISTA UNA COPA AMÉRICA EN LA QUE URUGUAY NO SEA CANDIDATO"



Diego Lugano fue contundente en #DFSHAUY sobre las posibilidades de Uruguay en la próxima CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



"Muchas declaraciones del 'Maestro' eran para cuidar las expectativas" pic.twitter.com/zSCW3N8X7j — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 5, 2024

Diego Lugano y la charla con el Maestro Tabárez para dejar la selección

Lugano también se refirió a la renuncia de los jugadores de la selección uruguaya y dijo que son “decisiones personales que hay que respetarlas y seguir adelante con los que están”.

0024822122.webp Lugano junto a Suárez, Forlán y Tabárez

En ese sentido, contó cómo fue salida de la celeste y la charla que mantuvo con el Maestro Tabárez.

Su decisión de dejar la selección uruguaya fue tras el Mundial de Brasil 2014.

“Cuando terminó el Mundial, con todo lo de Luis (Suárez) y todo lo que pasó, le dije al Maestro que teníamos que hablar y que nos debíamos una charla”, contó. “El Maestro me dijo que ahora no porque yo estaba con la cabeza un poco caliente del Mundial, que esperara una semana, y me citó un día en la casa de él, un miércoles a las 9 de la mañana, una semana después del Mundial”.

Embed "CUANDO ME RETIRÉ DE LA SELECCIÓN SENTÍA QUE PODÍA ESTAR TAPANDO A LA PRÓXIMA GENERACIÓN"



Tras el anuncio de Edinson Cavani, Diego Lugano contó en #DSHAUY el momento que decidió dejar La Celeste.



"Yo consideré que mi momento deportivo no correspondía para estar convocado" pic.twitter.com/wEBAxyQIFe — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 5, 2024

“Fue la única vez que fui a la casa del Maestro y hablamos tres o cuatro horas de la vida, de esos ochos años y principalmente de lo que se venía”, agregó.

“Y yo le conté eso: ‘Maestro, creo que ya mi influencia o liderazgo en este grupo no sé si beneficia o está tapando a esta generación que viene que con unos cracks’. Que era Luis, Godín, el Edi, Nando Muslera”.