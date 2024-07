El mensaje de Ignacio Alonso para los hinchas de Uruguay que buscan entrada para la semifinal con Colombia en Copa América 2024

Uruguay y Colombia jugarán este miércoles a la hora 21.00 en el Bank of America Stadium de Charlotte.

"Muchos tienen las entradas compradas con anticipación, hay un sistema de precio dinámico porque se empezó a vender a principios de marzo. La oferta y demanda determina los precios, hay un remanente pequeño de entradas que gente devuelve y luego se comercializan, se venden por Tickets Master o por el link que tiene Ticket Master dentro de la Conmebol. Esa es la fórmula de venta. No hay que venirse pensando que acá se pueden o se van a conseguir por la Federación Colombiana o la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nosotros no manejamos la venta de entradas. Solo el stock chiquito para la propia delegación que tiene que entrar con entradas también. Así que por ahora pediría prudencia, que vayan a la ticketera, busquen, insistan, no se esperen precios bajos porque esto va a ser oferta y demanda y va a ser un partido muy demandado, van a ser precios muy altos", agregó.

Sobre el triunfo ante Brasil, Alonso destacó el camino recorrido por los dirigidos por Marcelo Bielsa: "Ha sido una batalla dura y los penales esta vez nos depararon una alegría que nos habían negado las anteriores ediciones de la Copa América. Hasta ahora hemos transitado la Copa con mucha fortaleza, fortaleza que viene desde el grupo y su unidad, el trabajo previo, los partidos amistosos, el trabajo en el Complejo, la apertura de los dos grupos, la decisión final de los 26 convocados y luego los partidos. Lo noto desde adentro, esa unión y concientización, sabedores de que hay fuerzas para pelear cosas importantes. Nos tocó un camino muy duro, desde mucho tiempo antes lo teníamos sabido. Eso nos permite enfocarnos en cómo enfrentarlo".

Sobre la expulsión de Nahitan Nández, Alonso expresó que la AUF aún no sabe cuál será la sanción definitiva: "Está con la sanción automática, tiene un asterisco el boletín que quiere decir que está pendiente de una sanción final".

Sobre la lesión de Ronald Araujo comentó: "Salió ahora a hacerse los análisis va a volver con Ramos, ahí sabremos la entidad de la lesión.

"Nos vamos ahora de tarde, son seis horas de viaje a Charlote, llegamos al hotel de noche a un lugar bastante tranquilo cerca del lugar de entrenamiento·, concluyó.