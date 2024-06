La Copa América 2024 entrega menos premios en efectivo que la Copa Libertadores 2024

La Copa América 2024 ya dio comienzo LUIS ACOSTA / AFP

La Copa América 2024 distribuirá un récord de US$ 72 millones dólares por participación y premios a los equipos del torneo, y el ganador recibirá US$ 16 millones, según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Cada seleccionado percibirá US$ 2 millones de dólares sólo por participar.

Los US$ 40 millones restantes se clasificarán como premios. Es más del doble de los US$ 19.5 millones otorgados en 2021, cuando la selección de Argentina, el vigente campeón, que comenzó este torneo en disputa venciendo 2-0 a Canadá este jueves a la noche en Atlanta, recibió US$ 6,5 millones.

Los premios por seguir avanzando en la Copa América 2024 Las selecciones que avancen que avancen a los cuartos de final recibirán otros US$ 2 millones. El equipo en cuarto lugar recibirá US$ 4 millones, el que llegue en tercer lugar se embolsará US$ 5 millones, mientras que el finalista perdedor recibirá US$ 7 millones.

Vale recordar que la organización del torneo cubre los costos de hoteles, pasajes aéreos y transporte terrestre de los distintos equipos.

Los premios que se cobran en la Copa Libertadores 2024 "El ganador de la Copa Libertadores 2024 se llevará el mayor premio del mundo en el fútbol, US$ 23 millones, independientemente de todo lo que vaya acumulando a lo largo del torneo", expresó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez en la presentación de este torneo este año. Eso implica que por ganar el máximo torneo continental de clubes, el campeón embolsará US$ 7 millones más que el seleccionado que gane la actual Copa América 2024. A su vez, solo por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los clubes percibieron US$ 3 millones. Ese monto también es superior a los US$ 2 millones que se llevan las selecciones por participar en su grupo de la Copa América 2024. Esto implica que es más negocio desde lo económico, disputar la Copa Libertadores de América de este año, que la Copa América, ya que los clubes que siguen avanzando en el torneo, perciben más que las selecciones.