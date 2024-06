Marcelo Bielsa marcó una clara diferencia de favoritismos entre Argentina y Uruguay para ganar la Copa América

"Sobre la valoración de la actuación, el primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival; debería haber obtenido más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos, desde antes del minuto 5 al 20' donde no jugamos bien, ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones cuando el resultado era un solo gol de diferencia y si hubieran convertido, hubiera sido complicado para nosotros. A partir del minuto 20' volvimos progresivamente a dominar el juego, a llegar y a crear opciones. El resultado me parece que representa lo que sucedió en la cancha" , valoró.

Cuando le preguntaron por el gran desgaste físico realizado por Federico Valverde y Ronald Araujo contestó: "Las temporadas de Valverde y Araujo son muy largas porque juegan en equipos de primera línea, donde a la suma de partidos y minutos se le agrega el peso mental que tiene cada partido, porque juegan en equipos que no pueden perder. Ninguno tuvo lesiones y especialmente Valverde tuvo momentos de muchos minutos de juego. Pensar que eso no se va a reflejar en el rendimiento físico e individual, no es posible, claro que se refleja. El clima (del partido entre Uruguay vs Panamá) fue de una humedad muy alta, difícil de administrar la energía y aparte Uruguay depende mucho de su dinámica. Pero si de 90 minutos, logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones por 70-75 minutos, la proporción es buena . Hubo 15' de dominio del rival y de un resultado corto y el rival erró dos goles en ese segmento. Viendo la totalidad del partido, las conclusiones son distintas".

"La tensión y la presión, el estrés competitivo en jugadores como los que tiene Uruguay, que están preparados para tolerar ese peso mental que tiene un debut, no debería registrarse como una dificultad añadida. Lo que sí es claro es que la diferencia que se establecieron entre los dos equipos en el primer tiempo no autorizaba a pensar que el dominado pasara a ser dominador a los 5' del segundo tiempo. Lo veo como un déficit, es un factor que no debería haber sucedido", remarcó Bielsa.

Consultado por un periodista argentino sobre qué favoritismo le asignaba a Argentina tras su debut triunfal contra Canadá y si Uruguay era uno de los "enemigos" para esa candidatura, Bielsa contestó: "No vi el partido de Argentina con Canadá, pero no es necesario para describir a Argentina, equipo campeón del mundo con justicia y un grupo de jugadores estables y de muy buen nivel; ¿cómo no va a ser candidato? A lo que puede aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival que digo, respetuosamente, es claramente inferior a Uruguay, que lo dominara por 15 minutos en un partido que hasta ese momento presentó un trámite distinto. Argentina evidentemente es uno de los potenciales favoritos y Uruguay tiene jugadores de muy buen nivel, pero habrá que ir verificando si con esos jugadores logra construir una fuerza que por el momento no se puede definir".

"Una cosa es pensar que Panamá le jugó de igual a igual a Uruguay, que no es así. Lo analizo otorgando pocas concesiones al equipo que dirijo, pero insisto: erramos cinco goles en el período que hicimos uno y en el segundo erramos cinco goles y convertimos dos. Insisto en que concedimos 15 minutos. Eso no significa que Panamá estuvo a la misma altura del rival con el que perdió esta noche. También hay que decir que ganar por tres goles de diferencia, más allá de que un equipo sea superior a otro, no es propio del fútbol actual. Sobre cómo evaluó a Estados Unidos y Bolivia, siempre creo que para hablar de los rivales, teniendo la perspectiva de enfrentarlos lo conveniente es esperar y ver la relación entre nosotros y los rivales y entre los rivales y nosotros. Hay una presuncion de superioridad y una posición imaginada previamente, por algo los sorteos categorizan a los equipos, pero después hay que demostrar que esa categorización previa se convierta en real en los enfrentamientos y no siempre es así", concluyó Bielsa.