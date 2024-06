La cruda confesión de Federico Valverde tras la victoria en el debut de Uruguay por la Copa América ante Panamá

20240623 SOC - SPO - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 20 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Federico Valverde of Uruguay lines up prior to the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium Federico Valverde Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

"El rival jugó y hubo frustración, fue un poco de las dos. El rival se encontró mucho más cómodo con pelota en el segundo tiempo y a nosotros nos costó mucho más presionar a sus jugadores", agregó para luego confesar, con crudeza: "Cuando creás tantas chances y no podés conseguir el gol, la verdad que te afecta".

Maxi Araújo: el gol del domingo lo practicó varias veces el sábado

20240624 SOC - SPO - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Maximiliano Araujo of Uruguay celebrates after scoring the team's first goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between U Maximiliano Araújo Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Maximiliano Araújo, autor del primer gol, expresó: "Queríamos confesar así, por suerte pudimos ganar, hay muchas cosas para corregir y ahora es mejor corregir ganando. Empezamos muy bien presionando muy bien arriba, pero luego, por momentos, bajamos la intensidad, esas son las cosas que tenemos que mejorar".

"Panamá es una buena selección, con muy buenos jugadores, por momento lo demostraron, pero por suerte pudimos ganar", agregó.

Araújo expresó que el sábado, había hecho varios goles similares en la práctica y que sus compañeros lo bromearon porque le pedían que se guarde goles para el partido del domingo: "Ayer me jodían porque jugamos un dos toques e iban ahí (las pelotas, al ángulo) y me decían que me los guardara para hoy y por suerte pudo entrar".

Darwin Núñez: "Erramos muchos goles"

20240624 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Darwin Nuñez of Uruguay celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Flori Darwin Núñez Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Darwin Núñez, autor del segundo gol del partido, expresó: "Estamos muy contentos por la victoria, fue un partido difícil, ellos tienen buenos jugadores. En el primer tiempo estuvimos mejor, en el segundo, en los primeros 15' o 20' ellos controlaron un poco el partido, sufrimos un poco, pero con los goles volvimos a mejorar y terminamos jugando bien".

"Erramos muchos goles, terminamos muchas jugadas mal. De los errores se aprende, pero nunca bajamos los brazos, seguimos intentando y Uruguay es nunca bajar los brazos, por eso seguimos intentando", agregó.

"Ellos vinieron con la mentalidad de hacer un buen partido, de ganarnos, son una buena selección. Los debuts son siempre difíciles, ahora nos toca descansar, corregir los errores y mejorar las jugadas que no terminamos bien", concluyó Núñez.