"Marcelo Bielsa me dejó en claro que no iba a contar conmigo": lo que dijo un histórico de la selección uruguaya que no será convocado

Un histórico de la selección uruguaya dijo que no fue reservado ni será convocado para la Copa América 2024 ya que era lo que había hablado con el entrenador Marcelo Bielsa, quien le manifestó que no estaba en sus planes para el combinado.

“Sinceramente no lo esperaba”, dijo cuando le consultaron por su no reserva para la Copa América de Estados Unidos, en declaraciones a DSports Uruguay este jueves.

Luego, explicó por qué no pensaba estar en la lista: “En su momento, cuando hablé con Bielsa, él me dejó en claro que no iba a contar conmigo”.

Lo que dijo Sebastián Coates

“Son cosas del fútbol también”, agregó. “Estuve muchos años en la selección y fui muy feliz dentro de la selección. Ahora me toca apoyar de afuera y obviamente que le deseo lo mejor”.

Consultado por las razones que le dio el entrenador en su charla para no tenerlo en cuenta en la selección, dijo que “fueron futbolísticas”. “Después se puede compartir o no, pero son sus razones, él es el entrenador y quien decide quién va a la selección es él”, señaló.

Coates, zaguero de 33 años y capitán de Sporting de Portugal, ha jugado 51 partidos con la selección uruguaya, desde 2011 a 2023, cuando disputó su último partido en el amistoso ante Corea del Sur, dirigido por Marcelo Broli.

Fue campeón de la Copa América 2011 y también jugó las ediciones 2015, 2019 y 2021 de ese torneo.

Además, disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 29018 y Qatar 2022.