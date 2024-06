Ricardo Caruso Lombardi acusó a los jueces uruguayos de favorecer a la albiceleste: "Cada vez que hay un partido complicado para Argentina, aparece uno"

La nueva bomba que tiró Ricardo Caruso Lombardi

Según informa TNT Sports, Caruso Lombardi expresó otras cosas respecto a la Copa América 2024 en dicho programa.

Comenzó hablando de su experiencia con los jueces en el fútbol uruguayo con comentarios picantes.

“En el primer partido con Nacional me anularon un gol terrible y me enojé mal. Parece que son corporativos, te hacen la cruz. A los dos partidos con River me hicieron lo mismo. El VAR de nuevo me durmió”, contó en Olga.

Y añadió: “En el partido con Liverpool, en el banco de suplentes me pusieron más micrófonos que a Luis Miguel. Justo le dije una barbaridad, el árbitro me echó, me dijeron racista, que esto y lo otro, y dije 'no vengo más'. Me dieron siete fechas de suspensión y les expresé que las cumpliera el perro Pluto, y me fui”.

“Uno de los que me perjudicó fue Christian Ferreyra, y el otro Esteban Ostojich. Son muy conocidos acá (en Argentina). Este último fue el que dirigió la final entre Argentina y Brasil cuando fuimos campeones en Copa América. Cada vez que hay un partido complicado para Argentina, siempre aparece un árbitro uruguayo, así que son muy amigos”, expresó Caruso Lombardi.