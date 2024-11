"Acá la cagué": Washington Aguerre contó qué dijo el arquero de Botafogo que lo hizo reaccionar y la explicación del árbitro tras ser expulsado en Peñarol

“Me estoy yendo (al vestuario), y yo entiendo el idioma portugués, como vivo en la frontera, y justo estaban mis compañeros suplentes detrás, me doy media vuelta, y viene el arquero de Botafogo entre medio de ellos, se dijeron algo, y cuando me voy arrimando escuchó al arquero de Botafogo decir ‘ustedes están afuera de la Copa, no tienen chances hoy contra nosotros’” , comentó el golero a Minuto 1 de radio Carve Deportiva este lunes.

“Ahí fue que me sacó un poco, yo ya venía d0lido del resultado en Brasil, me sacó, me arrimé, le dije un par de cosas y cuando vi, lo pisé en el pie. No fue que le agarré el tobillo ni nada de eso. Y cuando me doy meda vuelta veo al árbitro con la roja y se me vino el mundo abajo. Dije: ‘acá la cagué’”, agregó.

La explicación que le dio el juez Piero Maza

Aguerre también contó el intercambio que tuvo con el juez tras finalizar el encuentro. “Al final del partido me arrimé al árbitro, le pedí disculpas que me había equivocado y había errado. Él me felicitó por la Copa que había hecho y por la madurez de haber ido a hablar con él”.

“Antes de irme, él me dice: ‘Todos nos equivocamos. Yo creo que me apresuré un poco con la tarjeta roja, con la amarilla quedaba por esa y se terminaba el problema’”, señaló.

“Porque yo le dije: ‘Hay jugadas que son peores y a veces ni amarilla sacan. Y a mí por apenas pisarlo al arquero, que hizo todo un pamento, me sacaste roja directa’. Ahí el reconoció que se apresuró en sacarme la roja y que con la amarilla quedaba todo”.

El golero de Peñarol reconoció que estuvo mal con su actitud. “El equipo me necesitaba”, dijo.

“Todo lo bueno se va en un segundo”, señaló al hablar de su expulsión. “Todas las cosas buenas, como venía haciendo en lo personal en la Copa, como también mis compañeros, todo lo bueno, como dejar afuera a Flamengo y la serie que me había mandado con Flamengo, y los partidos que me había tocado jugar. Y después que vi esa roja se me vino el mundo abajo”.

Consultado por si se había “regalado” con su reacción tan cerca de los árbitros, respondió afirmativamente. “Sí. Pero no por tener a los árbitros cerca. El equipo me necesitaba, no podíamos haber quedado nunca con 10. Sabíamos que era un resultado difícil, pero no imposible, pero al ver la tarjeta roja se me vino el mundo abajo y desde ese momento me arrepentí muchísimo, porque venía haciendo bien las cosas, y las vengo haciendo bien”.

Aguerre señaló que está “más tranquilo” tras volver a jugar en el partido ante River Plate de este domingo..

Además, dijo que tras el 5-0 en Brasil no había querido salir a la calle y que solo lo hacía para ir a entrenar.

“Me duele muchísimo cuando me hacen los goles y me pongo mal. Estaba muy ilusionado con llegar a la final y me puse mal, me bloqueé. Y el tema de la mente, si no estás bien en un día a veces te perjudica”, comentó.

"Cuando salía no quería ver a nadie, quería estar encerrado. Lo único que hacía era ir a entrenar y me volvía a casa", agregó.