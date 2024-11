Fernando Álvez, arquero multicampeón con Peñarol y quien jugó dos Mundiales: "Washington Aguerre tiene que hacer terapia o ayudarse con profesionales"

Álvez opinó de este momento de Peñarol y sobre todo, de la insólita expulsión de Washington Aguerre contra Botafogo.

"Fue una buena Libertadores pensando en cómo venían los equipos uruguayos últimamente y que Peñarol pudo mantener el equipo. Después de la victoria con Flamengo, que si bien fue muy importante, se creó un clima de euforia generalizado que fue demasiado respecto a lo que se podía venir", comenzó diciendo Álvez en Sport 890.

Y continuó: "Peñarol tiene que aferrarse con uñas y dientes al Campeonato Uruguayo, tiene todas las ventajas, la Tabla Anual, el Apertura, está primero en el Clausura y es lo que tiene que hacer porque el último año y medio ha sido complicado".

Sobre la situación que vivió Washington Aguerre, el exarquero aurinegro y de la selección nacional, fue muy claro con su opinión.

"A Washi (Aguerre) lo conozco bastante, lo entrené en Miramar, sé de sus condiciones, hay una mezcla de cariño y a veces me recaliento cuando hace estas cosas. ¿Qué le hubiera dicho? Por qué no se va un poco a... (se ríe). Pero no es un tema maldad. Creo que tiene esos momentos como que no los piensa. Estoy seguro que debe tener un arrepentimiento que se quiere matar. Pero hay momentos que debés saber tener control de tus emociones para hacer lo mejor. Ahí es cuando él falla, porque no es un tema de maldad ni nada, porque es un tipo excepcional. Lo que pasa es que le vienen esas cosas, te lo hace y me imagino cómo debe estar en este momento. Que fue un error, fue un error", expresó.

Fernando-Alvez-DB.webp Fernando Álvez Diego Battiste

Y añadió: “Así comprometés mucho el trabajo de todos. Fue como un balde de agua fría. Fue un error tremendo. El tema es cómo hacés ahora para corregir. Hay cosas del carácter de las personas que a veces los tienen que abordar un profesional. ¿Por qué no? De repente tiene que hacer alguna terapia en ese sentido o ayudarse con profesionales para tratar de bajar esos momentos que le entran y tiene baches en los que queda enceguecido en sus reacciones y él las tiene que aprender a controlar. Un jugador de elite tiene que controlar esas emociones en el 99% de los casos".

Para Álvez, "esas reacciones tiran abajo todas las condiciones que tiene como futbolista. Si corrige esas cosas está en un sitial de privilegio”.