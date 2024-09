El desafío de Peñarol ante Flamengo, el club más potente del continente en Copa Libertadores: un partido entre David y Goliat

La última vez que se enfrentaron en Maracaná, Peñarol ganó en la hora con un tanto del delantero argentino Lucas Viatri.

A su vez, cuando hablan del presente, también señalan que el equipo de Diego Aguirre llega mejor, más compacto y con buenos resultados a este compromiso.

Si bien esto puede ser polémico, Flamengo no está rindiendo lo que en su momento rindió con Tite al frente. No es el equipo que arrollaba a sus rivales. Más allá de ello, y pese a que la historia respalda a los aurinegros, cierta parte de la prensa brasileña tilda este encuentro como el de David y Goliat, por las tremendas diferencias de bolsillo entre un presupuesto y otro entre ambos clubes.

Entre otros, Flamengo tiene a tres jugadores de la selección de Uruguay –serían cuatro si Matías Viña no estuviera lesionado–, como Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela.

De la Cruz está volviendo recién de un desgarro y si bien en Brasil informan que será titular, le falta fútbol, ya que desde su lesión, no ha vuelto a jugar.

20240815 FBL - LIBERTADORES - FLAMENGO - BOLIVAR Flamengo's Uruguayan midfielder Nicolas de La Cruz controls the ball during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Brazil's Flamengo and Bolivia's Bolivar at the Maracana stadium

Nicolás de La Cruz

Foto: Pablo Porciúncula / AFP