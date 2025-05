El "misil" de un jugador de Peñarol que fue destacado por la Copa Libertadores; mirá el video del golazo

Penarol's Argentine midfielder #29 Eric Remedi celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Penarol and Paraguay's Olimpia at the Campeon del Siglo stadium in Montevideo, on May 14, 2025. DANTE FERNAND

Eric Remedi de Peñarol celebra su golazo ante Olimpia por Copa Libertadores

FOTO: AFP