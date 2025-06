La cruda opinión de Juan Ramón Carrasco sobre la llave entre Peñarol y Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores

El exentrenador celeste, fustigó a los medios que critican "quirúrgicamente" a Marcelo Bielsa en la actualidad y no hicieron algo similar en el proceso del Maestro Óscar Tabárez al frente de la celeste, como informó Referí.

Juan Ramón Carrasco, siempre fiel a su estilo, no se guardó nada y opinó sobre lo que piensa, y cómo ve a Racing como rival aurinegro.

SELECCIÓN URUGUAYA Juan Ramón Carrasco opinó que a Marcelo Bielsa se le critica de forma "quirúrgica" como no se hacía con Tabárez, y se sorprendió por la ausencia de un jugador de Nacional y otro de Peñarol en la selección uruguaya

"A Peñarol le tocó el grupo más fácil de la Libertadores, eso no es novedad. San Antonio Bulo Bulo fue impresentable, el peor Vélez Sarsfield y un Olimpia bajísimo", comenzó diciendo.

Y añadió: "Ahora lo que se le viene es complicado. Si vos me preguntabas que dos equipos no me gustarían cruzarme antes del sorteo, eran Racing y Palmeiras. Son los dos que juegan mejor".

"El argentino te come, es el fútbol donde se juega a ganar, con una dinámica que la tienen pocos y cuenta con buenos entrenadores", indicó.

Consultado acerca de cómo veía las chances de Peñarol en octavos de final, no dudó: "Tiene cero posibilidades de clasificar ante Racing. Ellos están dos goles arriba".

Y terminó: "Es fácil, es simplemente la realidad. Te cuesta ganar en lo local, imagínate a ese nivel".