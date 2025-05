Los picantes gestos de Arturo Vidal a la hinchada de Racing y cargando a los argentinos por los que fue expulsado por un árbitro uruguayo; mirá el video

Vidal ya había calentado la previa del encuentro, como es habitual en el él, en un stream en su canal de Kick, en la previa del primer encuentro en Chile: "El martes van a ver al verdadero Colo-Colo. Tienen que estar tranquilos, que el martes vamos a celebrar todos. Mi gol favorito es el que voy a hacer el día martes, si Dios quiere. Ese va a ser mi gol favorito. De cabeza, si", destacó.

Arturo Vidal.jpg EFE

La increíble justificación de Jorge Almirón

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, el ex entrenador de Boca Juniors que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, habló en conferencia de prensa posterior al encuentro y se refirió a este caso: "¿Qué voy a hablar de Vidal? Jamás. No vi lo que mencionas (el gesto), cuando sale del partido me señala que le dijo a Aquino que la tirara a segundo palo, lo mal interpretó el árbitro y lo echaron. Me dijo eso", señaló.