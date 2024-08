Martín Lasarte, DT de Nacional tras empate con Sao Paulo: "Creo que hicimos lo suficiente para obtener la victoria"

"No conseguimos la ventaja, pero la llave está abierta. Me hubiera gustado ganar, pero este es un buen equipo", remarcó.

Consultado por los minutos que le dio a Nicolás López, Lasarte expresó: "Lo que tenés, a veces, no es necesariamente lo conveniente. Algunos vinieron la semana pasada, Nico entrenó un solo día con nosotros, pero era un revulsivo. Los jugadores no son máquinas, los veo todos los días, no soy un advenedizo, estaba para 10 o 12 minutos, y le venía bien entrar con otros compañeros frescos para que su faltas de (ritmo, físico y juego) se sintieran menos. Entró (Diego) Herazo para pelear e ir al choque, la pegada de Nicolás Rodríguez, ya que en el primer tiempo metimos muchos centros y Herazo es un gran cabeceador y por esa vía podía llegar alguna situación, pero no ocurrió".

Sobre las pelotas quietas que Nacional tuvo a favor y no pudo aprovechar, Lasarte respondió: "Jugué de zaguero y creo entender las pelotas quietas, a los jugadores no los podés estirar, tenemos un jugador grande y otros que van bien de arriba, pero no pudimos encontrar caminos o fisuras en el rival".

El foco puesto en River Plate

Nacional jugará el domingo a la hora 18.00 contra River Plate por la primera fecha del Torneo Clausura: "No soy muy amigo de la rotación, ahora el equipo tiene un compromiso importante y los que tienen rodaje tiene un plus sobre los que no lo tienen. (Christian) Oliva no puede jugar, porque está suspendido".

"Es importante que ninguno haya salido sin ninguna dificultad, tenemos horas para recuperar pero tenemos que estudiar con más detenimiento la situación", concluyó el DT tricolor.