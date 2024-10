"No debe haber un hincha de Peñarol que no piense igual": Diego Aguirre, la "prioridad" entre Copa Libertadores y Campeonato Uruguayo, y su experiencia con Tabárez

Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo

ELIMINATORIAS Uruguay vs Ecuador: día, hora y dónde ver a la selección de Marcelo Bielsa por Eliminatorias

Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

“Pero tenemos un plantel muy bueno y hacer variantes creo que hasta es positivo para el grupo. No lo tomo como una cosa que no nos permita poder ganar”, comentó. “Queremos ganar estos dos partidos y después sí pensar en Botafogo donde va a estar durísimo”.

La “prioridad” de Diego Aguirre y la experiencia con Tabárez

Aguirre también contó cómo se manejaron las rotaciones en la Copa Libertadores de 1987, en la que fue campeón como jugador con Peñarol, y también hizo mención a su experiencia en 2011 ya como DT, cuando llegó a la final ante Santos.

20240814 Diego Aguirre se mostró muy feliz por el comienzo de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores Diego Aguirre se mostró muy feliz por el comienzo de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores FOTO: L. Carreño

“En 1987, en aquel momento que nos dirigía el Maestro Tabárez, una vez que tuvimos la semifinal (los titulares) no jugamos el campeonato local y puso siempre a los compañeros que no jugaban”, comentó.

“En 2011, cuando avanzamos a etapas decisivas, hicimos lo mismo”, agregó.

Diego Aguirre señaló que es lógico que en este momento le den la prioridad a la Copa Libertadores sobre el Clausura.

“Darle la prioridad total a los partidos de Copa tiene lógica. Una vez que llegás a esta instancia no querés dar la más mínima ventaja de nada”, expresó. “Pero, por supuesto que queremos ser campeones uruguayos y estamos en la final, pase lo que pase, y tenés un aire más”.

“La Copa es una semana de vida o muerte donde tenés la posibilidad de llegar a algo extraordinario o no”, agregó.

“La prioridad es lo más importante”, sostuvo Aguirre. “¿Qué es lo más importante, lo más trascendente, lo más increíble, o lo que todo el Uruguay está pendiente? Es los partidos de Copa. Después, todos queremos ganar. Me parece que no debe haber un hincha de Peñarol que no piense igual”.