Peñarol busca sentenciar al poderoso Flamengo de la Copa Libertadores y acceder a semifinales 13 años después

Pero Flamengo es mucho más en nombres aún. Adelante está Bruno Henrique, el salario más alto del club, incluso por encima de De Arrascaeta el gran ídolo de la torcida rubronegra, y para esta revancha, estará en el banco de suplentes otro goleador de lujo quien se repuso de su lesión: Gabigol.

Sin embargo, no solo el plantel de Aguirre, sino el gran rendimiento de varias individualidades del equipo, fueron decisivas para que los aurinegros se hicieran fuertes en Maracaná.

El arquero Washington Aguerre tuvo la noche de su vida y fue, sin ninguna duda, la gran figura del encuentro con sus atajadas. Damián García en el medio, y Javier Cabrera -con un golazo- y Maximiliano Silvera, fueron otros puntos altos del triunfo.

Pero la serie está abierta, nada se ha liquidado aún. Quedan 90 minutos y si bien Peñarol será local en el Estadio Campeón del Siglo en el partido más esperado de los últimos años, el equipo de Diego Aguirre debe mantener la calma, el orden y la concentración para conseguir la clasificación.

Porque enfrente estará, nuevamente, una verdadera selección de América y sin exagerar. Como los aurinegros tuvieron su gran noche el jueves pasado en Maracaná, Flamengo puede despertar en cualquier momento con sus grandes futbolistas.

Flamengo's Uruguayan midfielder Giorgian de Arrascaeta reacts after losing the Copa Libertadores quarter-final first leg football match between Brazil's Flamengo and Uruguay's Peñarol at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 19, 202

Giorgian De Arrascaeta ante Peñarol

AFP